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Жизни украинских военных, попавших в ДТП в Латвии, ничего не угрожает – МИД

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В аварии погиб водитель автобуса
В аварии погиб водитель автобуса
Фото: depositphotos.com

Угрозы жизни украинских военных, попавших в ДТП в Латвии, нет. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Он отметил, что посольства Украины в Латвии и Эстонии опекают украинцев, попавших в ДТП.

"Им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют со стражами порядка для выяснения причин аварии. Предварительная версия – непогода", – добавил спикер МИД.

Контекст:

Вечером 26 ноября в Латвии столкнулись грузовик и эстонский автобус, в котором находились военнослужащие Вооруженных сил Украины. В результате аварии погиб водитель, а 26 пассажиров получили травмы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ДТП, МИД, Латвия, Эстония, авария, военные, непогода, ВСУ, украинцы, военнослужащий, Олег Николенко
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