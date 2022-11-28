Жизни украинских военных, попавших в ДТП в Латвии, ничего не угрожает – МИД

Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія - негода. https://t.co/dADcZxwB1N