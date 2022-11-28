Жизни украинских военных, попавших в ДТП в Латвии, ничего не угрожает – МИД

Он отметил, что посольства Украины в Латвии и Эстонии опекают украинцев, попавших в ДТП.
"Им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют со стражами порядка для выяснения причин аварии. Предварительная версия – непогода", – добавил спикер МИД.
Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія - негода. https://t.co/dADcZxwB1N— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 27, 2022
Вечером 26 ноября в Латвии столкнулись грузовик и эстонский автобус, в котором находились военнослужащие Вооруженных сил Украины. В результате аварии погиб водитель, а 26 пассажиров получили травмы.