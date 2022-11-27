В Латвии в аварию попал автобус с украинскими военными

В ДТП погиб водитель автобуса, который перевозил людей по заказу эстонского военного ведомства. Ранения получил один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу для обследования.

Остальные пострадавшие в аварии пассажиры – военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии.

Минздрав Латвии пишет о 26 пострадавших, из них трое получили тяжелые травмы, 23 – легкой и средней тяжести.

Notikum * 3 cilv * ki guvuši smagas traumas, https://t.co/8zAPgJk9b2.politraumas. 23 guvuši da * da rakstura vid * ji smagas vai vieglas traumas. 1 cilv * ks diem * l notikum * g * ja boj * . — NMPdienests (@NMPdienests) November 26, 2022

Как отмечает LSM, ссылаясь на Leta, в аварию попал автобус эстонского предприятия MK autobuss, выполнявший чартерный рейс. Представители компании, ссылаясь на показания второго водителя, говорят, что ехавший навстречу грузовик потерял управление и врезался в автобус. При этом дорожные условия были очень плохими из-за метели.

Также в компании уточнили, что в автобусе находились 48 человек – двое водителей и 46 пассажиров. Транспорт вез пассажиров в Эстонию из Польши.

Фото с места происшествия публикует издание "Бабель".