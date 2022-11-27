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В Латвии в аварию попал автобус с украинскими военными

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Авария произошла вечером 26 ноября
Авария произошла вечером 26 ноября
Фото: Бабель / Telegram

Вечером 26 ноября в Латвии столкнулись грузовик и эстонский автобус. В результате аварии пострадали военнослужащие Вооруженных сил Украины, сообщили в силах обороны Эстонии.

В ДТП погиб водитель автобуса, который перевозил людей по заказу эстонского военного ведомства. Ранения получил один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу для обследования.

Остальные пострадавшие в аварии пассажиры – военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии.

Минздрав Латвии пишет о 26 пострадавших, из них трое получили тяжелые травмы, 23 – легкой и средней тяжести.

Как отмечает LSM, ссылаясь на Leta, в аварию попал автобус эстонского предприятия MK autobuss, выполнявший чартерный рейс. Представители компании, ссылаясь на показания второго водителя, говорят, что ехавший навстречу грузовик потерял управление и врезался в автобус. При этом дорожные условия были очень плохими из-за метели.

Также в компании уточнили, что в автобусе находились 48 человек – двое водителей и 46 пассажиров. Транспорт вез пассажиров в Эстонию из Польши.

Фото с места происшествия публикует издание "Бабель".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ДТП, Латвия, Эстония, авария, военные, пострадавшие, погибшие
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