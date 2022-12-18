В Николаевской области автомобиль упал в реку, пять человек погибли

Днем на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в селе Конецполь Первомайской территориальной общины Первомайского района Николаевской области с автомобильного моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma.

В результате происшествия погибли пять человек, из них два ребенка 2015-го и 2017 года рождения.

Спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование. Машину вытащили из воды на берег с помощью крана, который предоставили органы местной власти.