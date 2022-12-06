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СБУ ликвидировала в Киевской области схему продажи фальшивых "спецпропусков" на автотранспорт для передвижения в комендантский час

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Правоохранители изъяли фальшивые удостоверения на спецтранспорт Офиса президента, Верховной Рады, Офиса генпрокурора, СБУ, Госбюро расследований и МВД
Правоохранители изъяли фальшивые удостоверения на спецтранспорт Офиса президента, Верховной Рады, Офиса генпрокурора, СБУ, Госбюро расследований и МВД
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Об этом 6 декабря в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители изъяли фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса президента Украины, Верховной Рады, Офиса генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД.

По данным СБУ, стоимость одного "удостоверения" составляла от $50 до $500. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования.

"Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось своевременно разоблачить схему и тем самым предотвратить возможное использование подделки российскими ДРГ для проезда на автодорогах Украины", – отметили в спецслужбе.

По данным следствия, схему организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок, которые позволяли автотранспорту передвигаться в комендантский час, он использовал специализированную компьютерную технику учреждения.

"Готовые "документы" выставлял на продажу через анонимные аккаунты в сетях DarkNet и Telegram. Деньги от "заказчиков" получал на криптокошельки и банковские карты, оформленные на посторонних лиц. Среди установленных клиентов были жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

По оперативным данным, подозреваемый пытался сбыть более 2000 поддельных пропусков.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он работал, правоохранители обнаружили партию фальшивых пропусков и удостоверений, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские карты, на которые поступала оплата за "услуги".

Правоохранители намерены сообщить задержанному о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, комендантский час, Киевская область, следствие, Обухов, правоохранители, спецслужбы, документы, обыски
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