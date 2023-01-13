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Мэр Харькова обжалует в суде штраф за нарушение языкового закона – спикер мэрии

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Мэр Харькова заявлял, что будет говорить с харьковчанами на русском языке
Мэр Харькова заявлял, что будет говорить с харьковчанами на русском языке
Фото: Игорь Терехов / Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов будет обжаловать в суде один из штрафов за нарушение языкового законодательства. Об этом 13 января сообщило "Суспільне новини" со ссылкой на спикера мэрии Харькова Юрия Сидоренко.

Он уточнил, что Терехов оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр. Спикер добавил, что суть иска ему неизвестна. 

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень также подтвердил изданию, что Терехов подал в суд. В иске мэр планирует обжаловать постановление о наложении штрафа за неиспользование государственного языка на своих официальных страницах в Facebook и Telegram, добавил Кремень.

Контекст:

24 ноября Кремень сообщил, что вынес постановление о наложении штрафа на городского голову Харькова. За общение на русском на встречах с харьковчанами, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен был заплатить штраф в размере 3400 грн.

Второе постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в соцсетях. По нему он также должен был заплатить 3400 грн.

В эфире телемарафона мэр Харькова заявлял, что и дальше будет говорить с харьковчанами на русском языке. Он отметил: "Языковой вопрос для украинцев сейчас не так важен, как победа". Видео комментария опубликовала в YouTube ТСН.

Теги: Харьков, штраф, законодательство, соцсети, Игорь Терехов, суд, спикер, нарушение, Тарас Кремень, мэр
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