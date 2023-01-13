Мэр Харькова обжалует в суде штраф за нарушение языкового закона – спикер мэрии

Он уточнил, что Терехов оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр. Спикер добавил, что суть иска ему неизвестна.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень также подтвердил изданию, что Терехов подал в суд. В иске мэр планирует обжаловать постановление о наложении штрафа за неиспользование государственного языка на своих официальных страницах в Facebook и Telegram, добавил Кремень.
24 ноября Кремень сообщил, что вынес постановление о наложении штрафа на городского голову Харькова. За общение на русском на встречах с харьковчанами, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен был заплатить штраф в размере 3400 грн.
Второе постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в соцсетях. По нему он также должен был заплатить 3400 грн.
В эфире телемарафона мэр Харькова заявлял, что и дальше будет говорить с харьковчанами на русском языке. Он отметил: "Языковой вопрос для украинцев сейчас не так важен, как победа". Видео комментария опубликовала в YouTube ТСН.