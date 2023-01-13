Мэр Харькова обжалует в суде штраф за нарушение языкового закона – спикер мэрии

Мэр Харькова заявлял, что будет говорить с харьковчанами на русском языке Фото: Игорь Терехов / Facebook

Он уточнил, что Терехов оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр. Спикер добавил, что суть иска ему неизвестна.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень также подтвердил изданию, что Терехов подал в суд. В иске мэр планирует обжаловать постановление о наложении штрафа за неиспользование государственного языка на своих официальных страницах в Facebook и Telegram, добавил Кремень.