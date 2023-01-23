Зеленский: Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

По словам Зеленского, важнейшим ресурсом армии является личный состав и его нужно беречь.
"Люди не просто важны, а самые важные", – сказал он.
Зеленский отметил, что резервы создаются, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.
"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", – заявил президент.
Глава государства сказал, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.