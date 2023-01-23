Зеленский: Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

Зеленский: Люди не просто важны, а самые важные Фото: EPA

По словам Зеленского, важнейшим ресурсом армии является личный состав и его нужно беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", – сказал он.

Зеленский отметил, что резервы создаются, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", – заявил президент.

Глава государства сказал, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.