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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

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Зеленский: Люди не просто важны, а самые важные
Зеленский: Люди не просто важны, а самые важные
Фото: EPA

Военное руководство Украины получило задачу создать резервы личного состава украинской армии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 22 января на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой он участвовал вместе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщили в Офисе президента.

По словам Зеленского, важнейшим ресурсом армии является личный состав и его нужно беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", – сказал он.

Зеленский отметил, что резервы создаются, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", – заявил президент.

Глава государства сказал, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, мобилизация, призыв, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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