Украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе – ГПСУ

Сообщается, что пограничный наряд остановил нарушителя, как только он пересек границу Украины.
Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.
Кроме этого, ГПСУ сообщает о том, что в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники Мукачевского погранотряда обнаружили 32-летнего мужчину, который скрывался под одеялом в автомобиле. Его перевозила 19-летняя гражданка Украины, которой угрожает уголовная ответственность.
"А еще одного украинца, пытавшегося незаконно выехать за границу, укрывшись под одеялами, пограничники Волынского отряда обнаружили в поезде "Харьков – Хелм" в пункте пропуска "Ягодин". Как выяснили пограничники, 36-летний полтавчанин решился на такую авантюру, поскольку не имел законных оснований для выезда из Украины", – добавили в ГПСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа Зеленский в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.