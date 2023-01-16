Украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе – ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали россиянина после того, как он переплыл Западный Буг Фото: gpsu.gov.ua

Сообщается, что пограничный наряд остановил нарушителя, как только он пересек границу Украины.

Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.

Кроме этого, ГПСУ сообщает о том, что в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники Мукачевского погранотряда обнаружили 32-летнего мужчину, который скрывался под одеялом в автомобиле. Его перевозила 19-летняя гражданка Украины, которой угрожает уголовная ответственность.

"А еще одного украинца, пытавшегося незаконно выехать за границу, укрывшись под одеялами, пограничники Волынского отряда обнаружили в поезде "Харьков – Хелм" в пункте пропуска "Ягодин". Как выяснили пограничники, 36-летний полтавчанин решился на такую авантюру, поскольку не имел законных оснований для выезда из Украины", – добавили в ГПСУ.