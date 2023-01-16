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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе – ГПСУ

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Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали россиянина после того, как он переплыл Западный Буг
Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали россиянина после того, как он переплыл Западный Буг
Фото: gpsu.gov.ua

Пограничники задержали возле украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг, чтобы попасть в Украину, сообщает 16 января пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что пограничный наряд остановил нарушителя, как только он пересек границу Украины.

Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.

Кроме этого, ГПСУ сообщает о том, что в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники Мукачевского погранотряда обнаружили 32-летнего мужчину, который скрывался под одеялом в автомобиле. Его перевозила 19-летняя гражданка Украины, которой угрожает уголовная ответственность.

"А еще одного украинца, пытавшегося незаконно выехать за границу, укрывшись под одеялами, пограничники Волынского отряда обнаружили в поезде "Харьков – Хелм" в пункте пропуска "Ягодин". Как выяснили пограничники, 36-летний полтавчанин решился на такую авантюру, поскольку не имел законных оснований для выезда из Украины", – добавили в ГПСУ.

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Фото: gpsu.gov.ua

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа Зеленский в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

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