В результате ночного удара по Запорожью погибли три человека – Офис генпрокурора

По данным следствия, 26 января в 3.40 российские военные из зенитно-ракетного комплекса С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Разрушениям подверглись техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который был ликвидирован.

Около 10.00 во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции на месте происшествия произошел повторный обстрел объекта.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству.

Ранее ОВА сообщала, что ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.