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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ночного удара по Запорожью погибли три человека – Офис генпрокурора

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Правоохранители зафиксировали последствия российского обстрела
Правоохранители зафиксировали последствия российского обстрела
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В результате ракетного удара российскими военными по Запорожью в ночь на 26 января, по предварительным данным, три человека погибли, семь ранены. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, 26 января в 3.40 российские военные из зенитно-ракетного комплекса С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Разрушениям подверглись техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который был ликвидирован.

Около 10.00 во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции на месте происшествия произошел повторный обстрел объекта.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству.

Ранее ОВА сообщала, что ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

Контекст:

Этой ночью враг выпустил по Украине ракеты Х-22 и беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, все 24 дрона были сбиты, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, отметили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что всего Россия произвела 55 пусков, были сбиты 47 ракет.

Теги: Запорожская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, С-300, уголовное производство, погибшие, Офис генпрокурора
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