Генштаб ВСУ: Россияне продолжают наступление на бахмутском и новопавловском направлениях, несут значительные потери

На лиманском и авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные действия против ВСУ с целью улучшения тактического положения, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на бахмутском и новопавловском направлениях. На лиманском и авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено, – указали в Генштабе ВСУ. – Продолжается совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь".

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