Генштаб ВСУ: Россияне продолжают наступление на бахмутском и новопавловском направлениях, несут значительные потери

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на бахмутском и новопавловском направлениях. На лиманском и авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено, – указали в Генштабе ВСУ. – Продолжается совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута.