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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россияне продолжают наступление на бахмутском и новопавловском направлениях, несут значительные потери

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На лиманском и авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные действия против ВСУ с целью улучшения тактического положения, отметили в Генштабе
На лиманском и авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные действия против ВСУ с целью улучшения тактического положения, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины ведут наступление на двух направлениях в Донецкой области, еще на двух – пытаются улучшить тактическое положение.

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на бахмутском и новопавловском направлениях. На лиманском и авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено, – указали в Генштабе ВСУ. – Продолжается совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0pvGZ6qCVdKhxgsJfSVia59DETX6HCZWeCYZoZ5cXnE7iJAiMKNKed5GZfVKpcVCJl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты
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