Украинские защитники уничтожили два "важных военных объекта" россиян – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
Кроме того, украинские пилоты поразили позицию зенитного ракетного комплекса россиян.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и два других важных военных объекта захватчиков", – говорится в сообщении.
Также в течение суток ВСУ уничтожили три разведывательных БПЛА российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ на утро 26 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 123 860 российских оккупантов.
Кроме того, оккупанты потеряли в войне 1908 БПЛА оперативно-тактического уровня, 220 средств ПВО, 2169 артсистем.