Украинские защитники уничтожили два "важных военных объекта" россиян – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили три пункта управления оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме того, украинские пилоты поразили позицию зенитного ракетного комплекса россиян.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и два других важных военных объекта захватчиков", – говорится в сообщении.

Также в течение суток ВСУ уничтожили три разведывательных БПЛА российских оккупантов.