Российские оккупанты сокращают бюджетников в Симферополе – Генштаб ВСУ

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что такое указание поступило под "предлогом реформирования".

"Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года", – говорится в сообщении.

Контекст:

О том, что оккупанты в Крыму готовятся к мобилизации местных жителей, сообщалось в утренней сводке. По данным украинских военных, новую волну мобилизации россияне запланировали на конец февраля.

Из-за нехватки живой силы оккупанты вызывают в военкоматы IT-специалистов и финансистов во временно захваченном Севастополе, проинформировали в Генштабе ВСУ 20 января.