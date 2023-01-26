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Российские оккупанты сокращают бюджетников в Симферополе – Генштаб ВСУ

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Списки попавших под "оптимизацию" бюджетников в Симферополе должны быть составлены к 1 февраля, отметили в Генштабе ВСУ
Списки попавших под "оптимизацию" бюджетников в Симферополе должны быть составлены к 1 февраля, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Во временно оккупированном украинском Симферополе в Крыму все бюджетные учреждения получили указание о штатном сокращении работников на 10%.

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что такое указание поступило под "предлогом реформирования".

"Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0pvGZ6qCVdKhxgsJfSVia59DETX6HCZWeCYZoZ5cXnE7iJAiMKNKed5GZfVKpcVCJl

Контекст:

О том, что оккупанты в Крыму готовятся к мобилизации местных жителей, сообщалось в утренней сводке. По данным украинских военных, новую волну мобилизации россияне запланировали на конец февраля.

Из-за нехватки живой силы оккупанты вызывают в военкоматы IT-специалистов и финансистов во временно захваченном Севастополе, проинформировали в Генштабе ВСУ 20 января.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, Генштаб ВСУ, работа, увольнение, население, российские оккупанты
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