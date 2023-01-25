Россияне запугивают население оккупированных территорий Украины – Генштаб ВСУ

В Крыму оккупанты арестовали шесть крымских татар Фото: Крымская солидарность / Facebook

"Враг продолжает оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе Автономной Республики Крым оккупанты провели обыски в жилищах более 20 семей крымских татар и провели шесть арестов якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов", – говорится в сообщении.

В оккупированной Горловке Донецкой области, по данным Генштаба ВСУ, "оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта Российской Федерации".

"В случае невыполнения требований до 1 марта работники будут уволены", – отметили украинские военные.

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