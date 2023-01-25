Россияне запугивают население оккупированных территорий Украины – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе Автономной Республики Крым оккупанты провели обыски в жилищах более 20 семей крымских татар и провели шесть арестов якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов", – говорится в сообщении.
В оккупированной Горловке Донецкой области, по данным Генштаба ВСУ, "оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта Российской Федерации".
"В случае невыполнения требований до 1 марта работники будут уволены", – отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Горловка и Крым были оккупированы Россией в 2014 году.
25 января 2023 года "Киевский райсуд" Симферополя арестовал до 24 марта крымских татар Экрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова. Их родственники рассказывали, что в ходе обысков российские силовики подбрасывали им какие-то книги.