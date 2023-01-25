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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне запугивают население оккупированных территорий Украины – Генштаб ВСУ

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В Крыму оккупанты арестовали шесть крымских татар
В Крыму оккупанты арестовали шесть крымских татар
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Российские оккупанты давят на жителей захваченного ими Крыма и запугивают их. Об этом проинформировал 25 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе Автономной Республики Крым оккупанты провели обыски в жилищах более 20 семей крымских татар и провели шесть арестов якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов", – говорится в сообщении.

В оккупированной Горловке Донецкой области, по данным Генштаба ВСУ, "оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта Российской Федерации".

"В случае невыполнения требований до 1 марта работники будут уволены", – отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JQ5hnZ4TqqFWLcXx35dv2g2RoScWRcpqstAei4KPomdJ9qANjzSfXRc9NFUfUTSGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Горловка и Крым были оккупированы Россией в 2014 году.

25 января 2023 года "Киевский райсуд" Симферополя арестовал до 24 марта крымских татар Экрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова. Их родственники рассказывали, что в ходе обысков российские силовики подбрасывали им какие-то книги.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, Генштаб ВСУ, паспорт, Горловка, война России против Украины, обыски, российские оккупанты
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