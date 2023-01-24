В Крыму оккупанты пришли с обысками к крымским татарам, задержали шесть человек

Обыски проходили у Экрема Кроша из села Ближнегородское, Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова из села Тимофеевка, Османа Абдуразакова из села Днепровка, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова в Джанкое.

Их задержали.

"Крым.Реалии" отмечают, что Экрем Крош – родной брат политзаключенного Энвера Кроша, а Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал журналистам, что его и еще одного адвоката не допустили к задержанным крымским татарам.

"Я и Ислям Велиляев в данный момент прибыли к зданию ФСБ [в Симферополе]. Не допуская нас к делу, следователь сообщил нам, что мы не можем быть адвокатами по этому делу, потому что мы являемся защитниками по другому уголовному делу, касающемуся джанкойского региона. Это очередная попытка выбить адвокатов из дела", – считает Курбединов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что родственники задержанных крымских татар рассказали, что в ходе обысков российские силовики подбрасывали им какие-то книги. Оккупанты говорили, что статья, по которой открыли уголовное дело, касается терроризма.