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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму оккупанты пришли с обысками к крымским татарам, задержали шесть человек

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С обысками оккупанты пришли рано утром
С обысками оккупанты пришли рано утром
Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Утром 24 января в Джанкойском районе оккупированного Крыма российские силовики пришли с обысками к проживающим там крымским татарам. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

Обыски проходили у Экрема Кроша из села Ближнегородское, Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова из села Тимофеевка, Османа Абдуразакова из села Днепровка, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова в Джанкое.

Их задержали.

"Крым.Реалии" отмечают, что Экрем Крош – родной брат политзаключенного Энвера Кроша, а Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал журналистам, что его и еще одного адвоката не допустили к задержанным крымским татарам.

"Я и Ислям Велиляев в данный момент прибыли к зданию ФСБ [в Симферополе]. Не допуская нас к делу, следователь сообщил нам, что мы не можем быть адвокатами по этому делу, потому что мы являемся защитниками по другому уголовному делу, касающемуся джанкойского региона. Это очередная попытка выбить адвокатов из дела", – считает Курбединов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что родственники задержанных крымских татар рассказали, что в ходе обысков российские силовики подбрасывали им какие-то книги. Оккупанты говорили, что статья, по которой открыли уголовное дело, касается терроризма.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid0QymfFeDgewV5MjreyLXh29yptCZoqZtD8mMNp44qdq8R8enZbcq3EsVpKLzLoU6sl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В интервью Kyiv Post, которое было опубликовано 20 января 2023 года, Чубаров заявил, что чем ближе к Крыму приближается полномасштабная война, начатая Россией в 2022 году, тем больше на полуострове "наращивают репрессии и гонения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Симферополь, терроризм, Рефат Чубаров, оккупация, ФСБ, крымские татары, репрессии, Джанкой, Эмиль Курбединов, адвокат, обыски, Ислям Велиляев
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