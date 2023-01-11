Российский суд приговорил пятерых крымских татар к 13 годам тюрьмы – Джапарова

"Без права на последнее слово. Сегодня марионеточный российский суд приговорил крымскотатарских политзаключенных Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Эрфана Османова, Алима Каримова и Сейрана Муртаза к 13 годам лишения свободы каждого", – написала она.

Джапарова добавила, что состояние их здоровья вызывает серьезную обеспокоенность.

"Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей инвалидов своими врагами", – подчеркнула замминистра.

Она призвала партнеров Украины к решительному ответу.

* окупанти заарештували їх у 2019 за політично мотивованими звинуваченнями.Стан їхнього здоров'я викликає серйозне занепокоєння. Це вирок * деградуючому авторитарному режиму, який вважає осіб похилого віку&інвалідів своїми ворогами. Закликаємо наших партнерів до рішучої відповіді. pic.twitter.com/f0opkY4ZWV

Контекст:

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 крымских татар, в частности Газиева, Гафарова, Османова, Каримова и Муртаза. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В Украине и большинстве стран мира ее деятельность разрешена.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).