Чем ближе война приближается к оккупированному Крыму, тем больше там репрессий – Чубаров

"Крым с лета 2022 года стал возможной территорией для развертывания боевых действий. В частности, украинской армией были нанесены удары по военным объектам: удар по военному аэродрому в городе Новофедоровка под Саками, где были уничтожены около 50 современных военных истребителей, мощные взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем, атака беспилотниками на здание штаба Черноморского военного флота", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "эти все действия поспособствовали тому, что население Крыма наконец-то осознало, что освобождение полуострова является не только желанием украинской власти, но и реальностью".

"Это чувствуют российские оккупанты, поэтому они пытаются использовать разные приемы для того, чтобы продолжать контролировать крымское общество и убеждать людей, что Крым неприступен для Вооруженных сил Украины. Поэтому чем ближе война приближается к Крыму, тем больше там наращивают репрессии и гонения", – объяснил Чубаров.

По его словам, после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, в Крыму "возобновились активные преследования крымских татар".

"Вопрос соблюдения прав человека в Крыму стал еще острее, об этом свидетельствуют многочисленные убийства, насильственные похищения, незаконные аресты и так далее", – подчеркнул Чубаров.