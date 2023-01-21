Чем ближе война приближается к оккупированному Крыму, тем больше там репрессий – Чубаров

"Крым с лета 2022 года стал возможной территорией для развертывания боевых действий. В частности, украинской армией были нанесены удары по военным объектам: удар по военному аэродрому в городе Новофедоровка под Саками, где были уничтожены около 50 современных военных истребителей, мощные взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем, атака беспилотниками на здание штаба Черноморского военного флота", – сказал он.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "эти все действия поспособствовали тому, что население Крыма наконец-то осознало, что освобождение полуострова является не только желанием украинской власти, но и реальностью".
"Это чувствуют российские оккупанты, поэтому они пытаются использовать разные приемы для того, чтобы продолжать контролировать крымское общество и убеждать людей, что Крым неприступен для Вооруженных сил Украины. Поэтому чем ближе война приближается к Крыму, тем больше там наращивают репрессии и гонения", – объяснил Чубаров.
По его словам, после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, в Крыму "возобновились активные преследования крымских татар".
"Вопрос соблюдения прав человека в Крыму стал еще острее, об этом свидетельствуют многочисленные убийства, насильственные похищения, незаконные аресты и так далее", – подчеркнул Чубаров.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы части Харьковской и Херсонской областей, бои идут на востоке и юге.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.