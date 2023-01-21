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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чем ближе война приближается к оккупированному Крыму, тем больше там репрессий – Чубаров

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Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: armyinform.com.ua

Оккупированный Россией Крым стал возможной ареной боевых действий с лета 2022 года. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил Kyiv Post в интервью, которое было опубликовано 20 января.

"Крым с лета 2022 года стал возможной территорией для развертывания боевых действий. В частности, украинской армией были нанесены удары по военным объектам: удар по военному аэродрому в городе Новофедоровка под Саками, где были уничтожены около 50 современных военных истребителей, мощные взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем, атака беспилотниками на здание штаба Черноморского военного флота", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "эти все действия поспособствовали тому, что население Крыма наконец-то осознало, что освобождение полуострова является не только желанием украинской власти, но и реальностью".

"Это чувствуют российские оккупанты, поэтому они пытаются использовать разные приемы для того, чтобы продолжать контролировать крымское общество и убеждать людей, что Крым неприступен для Вооруженных сил Украины. Поэтому чем ближе война приближается к Крыму, тем больше там наращивают репрессии и гонения", – объяснил Чубаров.

По его словам, после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, в Крыму "возобновились активные преследования крымских татар".

"Вопрос соблюдения прав человека в Крыму стал еще острее, об этом свидетельствуют многочисленные убийства, насильственные похищения, незаконные аресты и так далее", – подчеркнул Чубаров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы части Харьковской и Херсонской областей, бои идут на востоке и юге.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Рефат Чубаров, крымские татары, вторжение, репрессии, взрывы, российские оккупанты, деоккупация
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