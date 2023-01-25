"Суд" в Крыму арестовал шестерых крымских татар, задержанных накануне российскими оккупантами

Меру пресечения "избирали" для Экрема Кроша из села Ближнегородское, Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова из села Тимофеевка, Османа Абдуразакова из села Днепровка, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова из Джанкоя.

"Судебные заседания" продолжались с 9.00 до 15.40, отмечают правозащитники.

"Суды над задержанными вчера в ходе обысков крымских татар окончены. Всем им вынесено решение об избрании меры пресечения под стражей до 24 марта", – говорится в сообщении.

Адвокат Сияр Панич заявил, что решение незаконное, "так как те основания, которые прописаны, голословны, материалами дела они не подтверждены".

Под зданием "суда", который избирал меру пресечения, оккупанты задержали 34 активистов, которые пришли поддержать земляков. Все задержанные – крымские татары.

Родственники задержанных 24 января крымских татар рассказывали, что в ходе обысков российские силовики подбрасывали им какие-то книги. Оккупанты говорили им, что статья, по которой открыли уголовное дело, касается терроризма.