ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму арестовал шестерых крымских татар, задержанных накануне российскими оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Возле здания "суда" силовики задерживали активистов
Возле здания "суда" силовики задерживали активистов
Фото: Крымская солидарность / Facebook

25 января "Киевский райсуд" Симферополя принял решение арестовать всех шестерых крымских татар, которых российские силовики задержали 24 января после обысков. Об этом проинформировало в Facebook правозащитное сообщество "Крымская солидарность".

Меру пресечения "избирали" для Экрема Кроша из села Ближнегородское, Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова из села Тимофеевка, Османа Абдуразакова из села Днепровка, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова из Джанкоя.

"Судебные заседания" продолжались с 9.00 до 15.40, отмечают правозащитники.

"Суды над задержанными вчера в ходе обысков крымских татар окончены. Всем им вынесено решение об избрании меры пресечения под стражей до 24 марта", – говорится в сообщении.

Адвокат Сияр Панич заявил, что решение незаконное, "так как те основания, которые прописаны, голословны, материалами дела они не подтверждены".

Под зданием "суда", который избирал меру пресечения, оккупанты задержали 34 активистов, которые пришли поддержать земляков. Все задержанные – крымские татары.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid024cLQ3CEhxs2cm4SKWjJgVxaFZibLsHsYSAVMMYSG5FMftrp3mSBZ55En6iT5cyvUl

Родственники задержанных 24 января крымских татар рассказывали, что в ходе обысков российские силовики подбрасывали им какие-то книги. Оккупанты говорили им, что статья, по которой открыли уголовное дело, касается терроризма.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В интервью Kyiv Post, которое было опубликовано 20 января 2023 года, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что чем ближе к Крыму приближается полномасштабная война, начатая Россией в 2022 году, тем больше на полуострове "наращивают репрессии и гонения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Симферополь, правозащитники, арест, оккупация, крымские татары, адвокат, суд, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
Галина ГРИШИНА
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (295075)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (257781)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (97708)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (68796)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (59369)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (46769)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (39804)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (30096)
 
 
 
 