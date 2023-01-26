Оккупанты в Крыму готовятся к мобилизации местных жителей, новую волну россияне запланировали на конец февраля – Генштаб ВСУ

"На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам", – говорится в сообщении.
По данным ВСУ, следующая массовая волна мобилизации запланирована противником на конец февраля.
"В то же время с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства – перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", – добавили в Генштабе.
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты ходят по домам в поисках мужчин. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежать мобилизации.
Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью, а во временно захваченном Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов, проинформировали в Генштабе ВСУ.