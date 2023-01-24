Кулеба: Крым не особенный. Откладывать его деоккупацию нельзя

"Нельзя откладывать деоккупацию Крыма. Стратегия Запада по противодействию российской угрозе должна была основываться на решительных шагах по деоккупации всех украинских территорий уже в 2014 году. Даже сейчас, когда я говорю, что Украина стремится полностью восстановить свою территориальную целостность, журналисты иногда решаются уточнить: "В том числе и Крым?" Этот вопрос бессмысленный и только подкрепляет российский нарратив о том, что Крым особенный. Нет, это не так. Крым – это то, что само собой разумеется. Одна из самых серьезных ошибок "Минска" заключалась в том, что он позволил России поверить в то, что вопрос о Крыме не обсуждается", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что полуостров ничем не отличается от других областей Украины.

"Нет и никогда не было разницы между Крымом, Донбассом, Херсоном, Киевом и другими регионами. Каждый из них важен для реального обеспечения европейской и мировой безопасности. Когда Запад согласился де-факто закрыть глаза на аннексию Крыма, он дал зеленый свет новым поползновениям российского империализма", – отметил Кулеба.