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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Крым не особенный. Откладывать его деоккупацию нельзя

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Кулеба подчеркнул, что Крым ничем не отличается от других регионов Украины
Кулеба подчеркнул, что Крым ничем не отличается от других регионов Украины
Фото: ЕРА

Украина не намерена откладывать операцию по освобождению временно оккупированного Россией Крыма. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в колонке для Politico, опубликованной 24 января.

"Нельзя откладывать деоккупацию Крыма. Стратегия Запада по противодействию российской угрозе должна была основываться на решительных шагах по деоккупации всех украинских территорий уже в 2014 году. Даже сейчас, когда я говорю, что Украина стремится полностью восстановить свою территориальную целостность, журналисты иногда решаются уточнить: "В том числе и Крым?" Этот вопрос бессмысленный и только подкрепляет российский нарратив о том, что Крым особенный. Нет, это не так. Крым – это то, что само собой разумеется. Одна из самых серьезных ошибок "Минска" заключалась в том, что он позволил России поверить в то, что вопрос о Крыме не обсуждается", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что полуостров ничем не отличается от других областей Украины.

"Нет и никогда не было разницы между Крымом, Донбассом, Херсоном, Киевом и другими регионами. Каждый из них важен для реального обеспечения европейской и мировой безопасности. Когда Запад согласился де-факто закрыть глаза на аннексию Крыма, он дал зеленый свет новым поползновениям российского империализма", – отметил Кулеба.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, деоккупация
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