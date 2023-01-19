Глава МИД Ирана заявил, что его страна не признает Крым и Донбасс "российскими", но в войне РФ против Украины обвинил НАТО и "западные страны"

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике", – заявил он.
В то же время войну РФ против Украины министр назвал "сложной ситуацией", основная причина которой – "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым и Севастополь в 2014 году. Попытка "присоединения" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации Крыма РФ весной 2014 года РФ начала вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Кулеба 18 октября инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в нее входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.
Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракеты.