Глава МИД Ирана заявил, что его страна не признает Крым и Донбасс "российскими", но в войне РФ против Украины обвинил НАТО и "западные страны"

Глава МИД Ирана: Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права Фото: EPA

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике", – заявил он.

В то же время войну РФ против Украины министр назвал "сложной ситуацией", основная причина которой – "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия оккупировала Крым и Севастополь в 2014 году. Попытка "присоединения" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма РФ весной 2014 года РФ начала вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.