Иран и КНДР рассматривают возможность продолжения поставок вооружения РФ – постпред США при ООН

Россия использует иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, отметила Томас-Гринфилд Фото: EPA

Об этом 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Россия использует иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, лишая миллионы украинских гражданских электроэнергии, тепла и критически важных услуг среди зимы", – сказала постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд отметила, что люди в Украине "страдают и гибнут" из-за того, что Иран поддерживает РФ.

"Мы знаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России в нарушение резолюции Совбеза ООН", – отметила американский посол.

По словам Томас-Гринфилд, Северная Корея предоставляла ракеты и другое оружие российской ЧВК "Вагнер", которая воюет против Украины.

"Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ЧВК "Вагнер", – подчеркнула постпред США.

Томас-Гринфилд указала, что США осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и полностью соблюдать резолюции Совбеза ООН.

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.