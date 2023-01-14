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Иран и КНДР рассматривают возможность продолжения поставок вооружения РФ – постпред США при ООН

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Россия использует иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, отметила Томас-Гринфилд
Россия использует иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, отметила Томас-Гринфилд
Фото: EPA

Иран и Северная Корея продолжают рассматривать возможность новых поставок вооружения России для войны против Украины.

Об этом 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Россия использует иранские беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, лишая миллионы украинских гражданских электроэнергии, тепла и критически важных услуг среди зимы", – сказала постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд отметила, что люди в Украине "страдают и гибнут" из-за того, что Иран поддерживает РФ.

"Мы знаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России в нарушение резолюции Совбеза ООН", – отметила американский посол.

По словам Томас-Гринфилд, Северная Корея предоставляла ракеты и другое оружие российской ЧВК "Вагнер", которая воюет против Украины.

"Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ЧВК "Вагнер", – подчеркнула постпред США.

Томас-Гринфилд указала, что США осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и полностью соблюдать резолюции Совбеза ООН.

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.

Контекст:

В ноябре 2022 года CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока. В КНДР тогда отрицали поставки оружия России для войны в Украину.

В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.

Такой же оценки придерживается Великобритания.

В декабре МИД Северной Кореи снова заявил, что не поставляет вооружение РФ. И, "пользуясь случаем", выразил поддержку "самому смелому" российскому народу.

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