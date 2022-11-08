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Северная Корея отвергла обвинения США о поставках оружия России

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Пхеньян заявляет, что не продает оружие Москве
Пхеньян заявляет, что не продает оружие Москве
Фото: ЕРА

Северная Корея не признает поставки оружия России для войны в Украине. Об этом, со ссылкой на заместителя департамента военных внешних дел министерства обороны КНДР, сообщает государственное информационное агентство ЦТАК.

По его словам, Белый Дом "навязывает версию об оружейных сделках" как свершившийся факт.  Однако, Пхеньян не ведет подобных переговоров и не планируют в будущем, утверждает чиновник.

"Мы оцениваем такие происки США как одно из звеньев враждебной попытки запятнать имидж нашей республики на международной арене, ссылаясь на резолюции о санкциях в отношении Кореи, совершенно незаконно одобренные СБ ООН", – сказал представитель минобороны.

2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.

Контекст:

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс 3 ноября заявил, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства". Он отметил: то, что США делает, чтобы противодействовать Ирану поставлять оружие в Россию, они применят и в отношении Северной Кореи, в том числе санкции.

5 ноября Reuters со ссылкой на на данные аналитического центра 38 North сообщило, что из КНДР в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд. Однако, по спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение.

Теги: Россия, США, КНДР, оружие, Белый дом, Джон Кирби
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