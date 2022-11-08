Северная Корея отвергла обвинения США о поставках оружия России

По его словам, Белый Дом "навязывает версию об оружейных сделках" как свершившийся факт. Однако, Пхеньян не ведет подобных переговоров и не планируют в будущем, утверждает чиновник.
"Мы оцениваем такие происки США как одно из звеньев враждебной попытки запятнать имидж нашей республики на международной арене, ссылаясь на резолюции о санкциях в отношении Кореи, совершенно незаконно одобренные СБ ООН", – сказал представитель минобороны.
2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс 3 ноября заявил, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства". Он отметил: то, что США делает, чтобы противодействовать Ирану поставлять оружие в Россию, они применят и в отношении Северной Кореи, в том числе санкции.
5 ноября Reuters со ссылкой на на данные аналитического центра 38 North сообщило, что из КНДР в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд. Однако, по спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение.