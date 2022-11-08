Северная Корея отвергла обвинения США о поставках оружия России

По его словам, Белый Дом "навязывает версию об оружейных сделках" как свершившийся факт. Однако, Пхеньян не ведет подобных переговоров и не планируют в будущем, утверждает чиновник.

"Мы оцениваем такие происки США как одно из звеньев враждебной попытки запятнать имидж нашей республики на международной арене, ссылаясь на резолюции о санкциях в отношении Кореи, совершенно незаконно одобренные СБ ООН", – сказал представитель минобороны.

2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.