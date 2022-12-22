Британия согласна с оценкой США о поставках оружия из КНДР в РФ: Это свидетельство отчаяния и изоляции России

Глава МИД Великобритании: Тот факт, что Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймса Клеверли, опубликованном на сайте британского правительства 22 декабря.

"Великобритания согласна с оценкой США, что Северная Корея завершила поставку оружия в Россию для использования группой "Вагнер", которая заплатила за это оборудование и имеет тысячи военнослужащих в Украине. Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Тот факт, что президент [РФ Владимир] Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России", – заявил Клеверли.

Он заверил, что Британия совместно с партнерами будет работать над тем, чтобы Северная Корея "заплатила высокую цену" за поддержку российской агрессии против Украины.