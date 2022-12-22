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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британия согласна с оценкой США о поставках оружия из КНДР в РФ: Это свидетельство отчаяния и изоляции России

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Глава МИД Великобритании: Тот факт, что Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России
Глава МИД Великобритании: Тот факт, что Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России
Фото: ЕРА

Великобритания присоединяется к оценке США, что Северная Корея завершила в Россию поставку оружия, оплаченного частной военной компанией "Вагнер".

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймса Клеверли, опубликованном на сайте британского правительства 22 декабря.

"Великобритания согласна с оценкой США, что Северная Корея завершила поставку оружия в Россию для использования группой "Вагнер", которая заплатила за это оборудование и имеет тысячи военнослужащих в Украине. Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Тот факт, что президент [РФ Владимир] Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России", – заявил Клеверли.

Он заверил, что Британия совместно с партнерами будет работать над тем, чтобы Северная Корея "заплатила высокую цену" за поддержку российской агрессии против Украины.

Контекст:

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 2 ноября заявил, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока, сказал он. В КНДР не признают поставки оружия России для войны в Украину. 

В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, КНДР, оружие, Великобритания, Северная Корея, вооружение, Вагнер, ЧВК
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