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Спутниковые снимки подтвердили, что Россия и КНДР возобновили торговлю. Ранее СМИ писали, что Корея поставляет РФ снаряды

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В КНДР из России прибыло как минимум три поезда
В КНДР из России прибыло как минимум три поезда
Фото: 38north.org

Россия и Северная Корея полноценно возобновили торговлю по железной дороге, которая была приостановлена почти на три года. Об этом 12 декабря сообщил аналитический центр 38 North, который специализируется на северокорейской тематике.

Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В сентябре страны договорились о его возобновлении.

Спутниковые снимки американской компании Planet Labs, имеющиеся в распоряжении 38 North, подтверждают, что в конце ноября движение по железной дороге возобновилось.

В частности, 29 ноября спутник заснял российский поезд на станции Хасан – последней российской станции перед границей с Кореей. А на следующий день, 30 ноября, этот же поезд уже был замечен на железнодорожной станции в Тумангане (Северная Корея).

Фото: 38north.org
Фото: 38north.org

Фото: 38north.org
Фото: 38north.org

На фото от 1 декабря видно, что рядом с поездом находятся пять куч с товарами, которые выгрузили с поезда. А 4 декабря этот поезд, судя по фотографиям, вернулся на российскую станцию Хасан.

Фото: 38north.org
Фото: 38north.org

В дальнейшем спутник заснял еще два поезда, курсирующие между странами. Один из них также доставил в КНДР товары.

"Судя по нашим наблюдениям, возобновление торговли между Россией и Северной Кореей идет полным ходом", – сделали вывод исследователи.

Как отмечает Bloomberg, любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций. На Пхеньян были наложены санкции за проведение исследований по разработке ядерного оружия, а на Москву – за вторжение в Украину. 

Контекст:

2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.

5 ноября Reuters со ссылкой на данные аналитического центра 38 North сообщило, что из КНДР в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд. Однако по спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение.

В то же время КНДР официально 8 ноября отвергла обвинения США о поставках оружия России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, КНДР, оружие, Северная Корея, Москва, граница, Bloomberg, Пхеньян, поезда, торговля, поезд
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