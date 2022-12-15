Спутниковые снимки подтвердили, что Россия и КНДР возобновили торговлю. Ранее СМИ писали, что Корея поставляет РФ снаряды

В КНДР из России прибыло как минимум три поезда Фото: 38north.org

Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В сентябре страны договорились о его возобновлении.

Спутниковые снимки американской компании Planet Labs, имеющиеся в распоряжении 38 North, подтверждают, что в конце ноября движение по железной дороге возобновилось.

В частности, 29 ноября спутник заснял российский поезд на станции Хасан – последней российской станции перед границей с Кореей. А на следующий день, 30 ноября, этот же поезд уже был замечен на железнодорожной станции в Тумангане (Северная Корея).

Фото: 38north.org

Фото: 38north.org

На фото от 1 декабря видно, что рядом с поездом находятся пять куч с товарами, которые выгрузили с поезда. А 4 декабря этот поезд, судя по фотографиям, вернулся на российскую станцию Хасан.

Фото: 38north.org

В дальнейшем спутник заснял еще два поезда, курсирующие между странами. Один из них также доставил в КНДР товары.

"Судя по нашим наблюдениям, возобновление торговли между Россией и Северной Кореей идет полным ходом", – сделали вывод исследователи.

Как отмечает Bloomberg, любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций. На Пхеньян были наложены санкции за проведение исследований по разработке ядерного оружия, а на Москву – за вторжение в Украину.