Спутниковые снимки подтвердили, что Россия и КНДР возобновили торговлю. Ранее СМИ писали, что Корея поставляет РФ снаряды

Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В сентябре страны договорились о его возобновлении.
Спутниковые снимки американской компании Planet Labs, имеющиеся в распоряжении 38 North, подтверждают, что в конце ноября движение по железной дороге возобновилось.
В частности, 29 ноября спутник заснял российский поезд на станции Хасан – последней российской станции перед границей с Кореей. А на следующий день, 30 ноября, этот же поезд уже был замечен на железнодорожной станции в Тумангане (Северная Корея).
На фото от 1 декабря видно, что рядом с поездом находятся пять куч с товарами, которые выгрузили с поезда. А 4 декабря этот поезд, судя по фотографиям, вернулся на российскую станцию Хасан.
В дальнейшем спутник заснял еще два поезда, курсирующие между странами. Один из них также доставил в КНДР товары.
"Судя по нашим наблюдениям, возобновление торговли между Россией и Северной Кореей идет полным ходом", – сделали вывод исследователи.
Как отмечает Bloomberg, любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций. На Пхеньян были наложены санкции за проведение исследований по разработке ядерного оружия, а на Москву – за вторжение в Украину.
2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.
5 ноября Reuters со ссылкой на данные аналитического центра 38 North сообщило, что из КНДР в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд. Однако по спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение.
В то же время КНДР официально 8 ноября отвергла обвинения США о поставках оружия России.