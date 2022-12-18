Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты

В этом году КНДР запустила более 60 баллистических ракет, что стало рекордом за один год Фото: EPA

Южнокорейские военные зафиксировали пуски ракет из уезда Тунчан, провинция Северный Пхенган, между 11.13 и 12.05 по местному времени. Ракеты, выпущенные под крутыми углами, пролетели около 500 км.

Как отмечает агентство, в этом уезде находится крупная ракетная площадка. Там 14 декабря Северная Корея провела испытания твердотопливного двигателя большой тяги. Агентство Bloomberg пишет, что он может повысить способность КНДР запускать быстродействующие ракеты большей дальности для доставки ядерных боеголовок.

Неизвестно, использовала ли Северная Корея новый двигатель в ракетах, которые запускала 18 декабря. Траектории полета ракеты средней дальности могли поразить почти всю Японию.

Как пишет Bloomberg, твердотопливные ракеты быстро развертываются, и их легче спрятать, что дает США и их союзникам меньше времени, чтобы увидеть признаки запуска и подготовить перехватчики.

Новый корейский твердотопливный двигатель может быть использован для ее отечественной баллистической ракеты Pukguksong серии подводных лодок – двухступенчатой ракеты с ядерным зарядом, которая способна поразить всю Японию. Его также можно было бы использовать для снарядов большей дальности, в том числе возможных межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы доставить ядерную боеголовку на материковую часть США.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что ему было известно о запуске баллистической ракеты.

"Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США, или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет", – говорится в сообщении.

В целом в этом году КНДР запустила более 60 баллистических ракет, что стало рекордом за один год, отмечает Jonhap.