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Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты

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В этом году КНДР запустила более 60 баллистических ракет, что стало рекордом за один год
В  этом году КНДР запустила более 60 баллистических ракет, что стало рекордом за один год
Фото: EPA

Северная Корея 18 декабря запустила как минимум две баллистические ракеты средней дальности в сторону Восточного моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, отмечает южнокорейское агентство Jonhap.

Южнокорейские военные зафиксировали пуски ракет из уезда Тунчан, провинция Северный Пхенган, между 11.13 и 12.05 по местному времени. Ракеты, выпущенные под крутыми углами, пролетели около 500 км.

Как отмечает агентство, в этом уезде находится крупная ракетная площадка. Там 14 декабря Северная Корея провела испытания твердотопливного двигателя большой тяги. Агентство Bloomberg пишет, что он может повысить способность КНДР запускать быстродействующие ракеты большей дальности для доставки ядерных боеголовок.

Неизвестно, использовала ли Северная Корея новый двигатель в ракетах, которые запускала 18 декабря. Траектории полета ракеты средней дальности могли поразить почти всю Японию.

Как пишет Bloomberg, твердотопливные ракеты быстро развертываются, и их легче спрятать, что дает США и их союзникам меньше времени, чтобы увидеть признаки запуска и подготовить перехватчики.

Новый корейский твердотопливный двигатель может быть использован для ее отечественной баллистической ракеты Pukguksong серии подводных лодок  двухступенчатой ракеты с ядерным зарядом, которая способна поразить всю Японию. Его также можно было бы использовать для снарядов большей дальности, в том числе возможных межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы доставить ядерную боеголовку на материковую часть США.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что ему было известно о запуске баллистической ракеты.

"Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США, или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет", – говорится в сообщении.

В целом в этом году КНДР запустила более 60 баллистических ракет, что стало рекордом за один год, отмечает Jonhap.

Контекст:

Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние месяцы. 25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, КНДР, оружие, Северная Корея, Южная Корея, Bloomberg, Пхеньян, ракеты, ракета, боеголовка, запуск
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