КНДР атаковала буферную зону с Южной Кореей

В агентстве заявили, что с 8.30 по 15.50 5 декабря по местному времени (с 15.30 по 22.50 5 декабря по Киеву) якобы были замечены пуски реактивных снарядов со стороны Южной Кореи.
Генштаб КНДР экстренно приказал фронтовым частям армии быть в полной боеготовности и произвести более 130 морских боевых артиллерийских выстрелов в сторону Южной Кореи.
"Противник должен немедленно прекратить провокационные боевые действия в прифронтовой зоне", – заявил представитель северокорейской армии, сообщает ЦТАК.
Как пишет Jonhap, снаряды КНДР попали в морские буферные зоны к северу от Северной пограничной линии – де-факто морской границы между странами, которая была установлена в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, для снижения напряженности на границе.
Стрельбу со стороны КНДР в Южной Корее назвали нарушением соглашения 2018 года.
Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние месяцы. 25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.