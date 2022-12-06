КНДР атаковала буферную зону с Южной Кореей

В агентстве заявили, что с 8.30 по 15.50 5 декабря по местному времени (с 15.30 по 22.50 5 декабря по Киеву) якобы были замечены пуски реактивных снарядов со стороны Южной Кореи.

Генштаб КНДР экстренно приказал фронтовым частям армии быть в полной боеготовности и произвести более 130 морских боевых артиллерийских выстрелов в сторону Южной Кореи.

"Противник должен немедленно прекратить провокационные боевые действия в прифронтовой зоне", – заявил представитель северокорейской армии, сообщает ЦТАК.

Как пишет Jonhap, снаряды КНДР попали в морские буферные зоны к северу от Северной пограничной линии – де-факто морской границы между странами, которая была установлена в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, для снижения напряженности на границе.

Стрельбу со стороны КНДР в Южной Корее назвали нарушением соглашения 2018 года.