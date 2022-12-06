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КНДР атаковала буферную зону с Южной Кореей

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КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 130 артиллерийских снарядов
КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 130 артиллерийских снарядов
Фото: EPA

Северная Корея заявила 6 декабря, что приказала военным открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на учения, проводимые Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В агентстве заявили, что с 8.30 по 15.50 5 декабря по местному времени (с 15.30 по 22.50 5 декабря по Киеву) якобы были замечены пуски реактивных снарядов со стороны Южной Кореи.

Генштаб КНДР экстренно приказал фронтовым частям армии быть в полной боеготовности и произвести более 130 морских боевых артиллерийских выстрелов в сторону Южной Кореи.

"Противник должен немедленно прекратить провокационные боевые действия в прифронтовой зоне", – заявил представитель северокорейской армии, сообщает ЦТАК.

Как пишет Jonhap, снаряды КНДР попали в морские буферные зоны к северу от Северной пограничной линии – де-факто морской границы между странами, которая была установлена в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, для снижения напряженности на границе.

Стрельбу со стороны КНДР в Южной Корее назвали нарушением соглашения 2018 года.

Контекст:

Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние месяцы. 25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Северная Корея, Южная Корея, артиллерия, Пхеньян, ракеты, учения, ракета
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