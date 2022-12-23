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МИД Северной Кореи отрицает поставки вооружения РФ. И, "пользуясь случаем", восхищается "самым смелым" российским народом

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МИД КНДР называет "абсурдными" сообщения о поставке северокорейского вооружения России
МИД КНДР называет "абсурдными" сообщения о поставке северокорейского вооружения России
Фото: ЕРА

Северная Корея отрицает поставки вооружения России. Об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел КНДР, которое опубликовало государственное информагентство KCNA.

Заявление опубликовали в ответ на якобы ложные публикации в японских СМИ, что Северная Корея перевозит вооружение в Россию поездами.

Спикер МИД Северной Кореи назвал сообщение о поставках северокорейского вооружения в РФ "абсурдным и не заслуживающим никаких комментариев и толкований". 

Он утверждает, что "оружейной сделки между КНДР и Россией никогда не было". Кровопролития и разрушения Украине принесли, по мнению представителя МИД Северной Кореи, не российские обстрелы, а военная помощь США. 

"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что российский народ – это самый смелый народ, обладающий волей и способностью защитить безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", – резюмировал представитель МИД.

Контекст:

О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал 2 ноября. КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока, сказал он.

В КНДР тогда отрицали поставки оружия России для войны в Украину.

Спутниковые снимки, сделанные в конце ноября – начале декабря, подтвердили, что Северная Корея и РФ полноценно возобновили торговлю по железной дороге. Bloomberg отметило, что любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций. 

В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.

Такой же оценки придерживается Великобритания. Глава МИД страны Джеймс Клеверли заявил, что Британия совместно с партнерами будет работать над тем, чтобы Северная Корея "заплатила высокую цену" за поддержку российской агрессии против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, КНДР, оружие, Северная Корея, вооружение, военная помощь, поезда, ЧВК
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