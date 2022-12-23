МИД Северной Кореи отрицает поставки вооружения РФ. И, "пользуясь случаем", восхищается "самым смелым" российским народом

Заявление опубликовали в ответ на якобы ложные публикации в японских СМИ, что Северная Корея перевозит вооружение в Россию поездами.

Спикер МИД Северной Кореи назвал сообщение о поставках северокорейского вооружения в РФ "абсурдным и не заслуживающим никаких комментариев и толкований".

Он утверждает, что "оружейной сделки между КНДР и Россией никогда не было". Кровопролития и разрушения Украине принесли, по мнению представителя МИД Северной Кореи, не российские обстрелы, а военная помощь США.

"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что российский народ – это самый смелый народ, обладающий волей и способностью защитить безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", – резюмировал представитель МИД.