Поставки России ракет станут "красной линией", которую Ирану лучше не переходить – Кулеба

Кулеба: Мы слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую энергоинфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить. Поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Тегеран должен понимать: какой бы не была польза от его сотрудничества с Россией, негативные последствия будут "намного выше и больше".