Поставки России ракет станут "красной линией", которую Ирану лучше не переходить – Кулеба

"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую энергоинфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить. Поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать", – заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что Тегеран должен понимать: какой бы не была польза от его сотрудничества с Россией, негативные последствия будут "намного выше и больше".
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Кулеба 18 октября инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.
Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет.