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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поставки России ракет станут "красной линией", которую Ирану лучше не переходить – Кулеба

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Кулеба: Мы слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом
Кулеба: Мы слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Поставки Ираном России ракет станут "красной линией", после пересечения которой против Тегерана будет применено давление с целью прекратить поставки. Об этом в интервью телеканалу Akhbar Al Aan, которое вышло 4 января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую энергоинфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить. Поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Тегеран должен понимать: какой бы не была польза от его сотрудничества с Россией, негативные последствия будут "намного выше и больше".

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Кулеба 18 октября инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.

Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ракеты
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