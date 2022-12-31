Украина расторгла соглашение с КНДР о межправительственной комиссии из-за поддержки ею агрессии России

Соответствующее решение принято на заседании правительства 30 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Соглашение было подписано 8 июня 1994 года в Киеве.

Оно прекращено "в связи с поддержкой со стороны правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР", пояснил Мельничук.

Контекст:

14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.

4 октября Северная Корея, единственная из стран, признала "референдумы" российских оккупантов в Украине.

В ноябре CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.

В КНДР тогда отрицали поставки оружия России для войны в Украину.

Спутниковые снимки, сделанные в конце ноября – начале декабря, подтвердили, что Северная Корея и РФ полноценно возобновили торговлю по железной дороге. Bloomberg отметило, что любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций.

В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.

Такой же оценки придерживается Великобритания.

В декабре МИД Северной Кореи снова заявил, что не поставляет вооружение РФ. И, "пользуясь случаем", выразил поддержку "самому смелому" российскому народу.