ГОРДОН
 
 
МИР

Украина расторгла соглашение с КНДР о межправительственной комиссии из-за поддержки ею агрессии России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина разрывает связи с КНДР
Украина разрывает связи с КНДР
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения между правительствами Украины и Северной Кореи о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 30 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Соглашение было подписано 8 июня 1994 года в Киеве.

Оно прекращено "в связи с поддержкой со стороны правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР", пояснил Мельничук.

Контекст:

14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.

4 октября Северная Корея, единственная из стран, признала "референдумы" российских оккупантов в Украине.

В ноябре CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.

В КНДР тогда отрицали поставки оружия России для войны в Украину.

Спутниковые снимки, сделанные в конце ноября – начале декабря, подтвердили, что Северная Корея и РФ полноценно возобновили торговлю по железной дороге. Bloomberg отметило, что любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций.

В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.

Такой же оценки придерживается Великобритания.

В декабре МИД Северной Кореи снова заявил, что не поставляет вооружение РФ. И, "пользуясь случаем", выразил поддержку "самому смелому" российскому народу.

Теги: Кабинет Министров, КНДР, Северная Корея, российская агрессия, война России против Украины, Тарас Мельничук, сотрудничество, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках (94058)
2
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (88527)
3
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (63952)
4
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором (57818)
5
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой (52930)
6
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки (28319)
7
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко (22511)
8
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (22140)
 
 
 
 