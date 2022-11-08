Северная Корея шьет для армии российских оккупантов зимнюю форму, обувь и белье – СМИ

Согласно имеющимся у СМИ данным, пошивом одежды для армии РФ в Пхеньяне занимаются как минимум три фабрики. В частности, фабрика в Моранбонге (Пхеньян) изготавливает российскую форму в больших объемах уже почти месяц.
Форму для российских военных также шьет неизвестное количество производителей в других местах КНДР.
Речь идет о форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия. Далее готовую продукцию должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны, – маршрутом, который в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса, пишет Radio Free Asia.
При этом резолюция ООН 2375 от сентября 2017 года запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности, поэтому поставки в РФ держатся в секрете.
Об интересе РФ, который воплотился в конкретные заказы, может свидетельствовать сделанное несколько недель назад заявление российского посольства в КНДР о том, что Россия "заинтересована покупать одежду и обувь" из Северной Кореи.
Собеседник Radio Free Asia пояснил, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после пандемии коронавируса.
2 ноября CNN сообщил со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Кирби заявил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.
В тот же день аналогичные обвинения озвучил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, то, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства". Он отметил: то, что США делает, чтобы противодействовать Ирану поставлять оружие в Россию, они применят и в отношении Северной Кореи, в том числе санкции.
5 ноября Reuters со ссылкой на данные аналитического центра 38 North сообщило, что из КНДР в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд. Однако по спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение.
Северная Корея отвергла обвинения США о поставках оружия России.