Северная Корея шьет для армии российских оккупантов зимнюю форму, обувь и белье – СМИ

В КНДР шьют зимнюю форму для российских военных из российского же сырья Фото: mil.ru

Согласно имеющимся у СМИ данным, пошивом одежды для армии РФ в Пхеньяне занимаются как минимум три фабрики. В частности, фабрика в Моранбонге (Пхеньян) изготавливает российскую форму в больших объемах уже почти месяц.

Форму для российских военных также шьет неизвестное количество производителей в других местах КНДР.

Речь идет о форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия. Далее готовую продукцию должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны, – маршрутом, который в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса, пишет Radio Free Asia.

При этом резолюция ООН 2375 от сентября 2017 года запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности, поэтому поставки в РФ держатся в секрете.

Об интересе РФ, который воплотился в конкретные заказы, может свидетельствовать сделанное несколько недель назад заявление российского посольства в КНДР о том, что Россия "заинтересована покупать одежду и обувь" из Северной Кореи.

Собеседник Radio Free Asia пояснил, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после пандемии коронавируса.