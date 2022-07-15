"Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета". КНДР ответила на разрыв дипотношений с Украиной

Украина "не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, нарушившим суверенитет Пхеньяна", – говорится в заявлении МИД.

Там также отметили, что ядерная и ракетная программы КНДР, которые блокируются Западом, являются "средством самообороны". В том же заявлении власти Северной Кореи обвинили США в "враждебной политике" из-за санкций и совместных военных учений с Южной Кореей, информирует агентство.

В заявлении отмечено, что КНДР будет и дальше укреплять и развивать "дружбу и сотрудничество" со всеми странами, которые "уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно, на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения", — говорится в сообщении.