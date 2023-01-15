Иран получит от России истребители Су-35 – представитель комитета парламента

Об этом 15 января в комментарии агентству Tasnim сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Шахриар Хейдари.

По его словам, Иран также заказал у России системы ПВО, ракетные установки и вертолеты.

Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35.

Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.