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Иран получит от России истребители Су-35 – представитель комитета парламента

СМИ сообщали, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35
СМИ сообщали, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Иран в марте рассчитывает получить от РФ российские истребители Су-35.

Об этом 15 января в комментарии агентству Tasnim сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Шахриар Хейдари.

По его словам, Иран также заказал у России системы ПВО, ракетные установки и вертолеты.

Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35.

Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Осенью СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.

Теги: Россия, Иран, вертолет, ПВО, Тегеран, беспилотники, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты, Су-35
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