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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чубаров назвал три основных объекта, удары по которым помогут ВСУ деоккупировать Крым

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Чубаров: Возможно, и не понадобятся жесткие бои на территории Крыма
Чубаров: Возможно, и не понадобятся жесткие бои на территории Крыма
Фото: krymr.com

России помогают удерживать контроль над оккупированным Крымом три фактора. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил Kyiv Post в интервью, которое было опубликовано 20 января.

"Сейчас нужно осознать, что мы должны исходить из того, что существуют определенные факторы, позволяющие России удерживать Крым под своим контролем. Например, Крымский мост через Керченский пролив, через который на полуостров перебрасываются военная техника и военнослужащие", – сказал он.

Вторым фактором глава Меджлиса назвал находящийся в Севастополе Черноморский флот РФ, "то есть корабли, из которых, кстати, обстреливается территория Украины".

"Третий [фактор] – коридор на суше: Чонгар [на админгранице Крыма с Херсонской областью], Мариуполь [Донецкой области], [российский] Ростов-на-Дону. То есть если нанести удары по этим трем основным объектам, то, возможно, и не понадобятся жесткие бои на территории Крыма", – объяснил Чубаров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Севастополь, Рефат Чубаров, Черноморский флот РФ, флот, Мариуполь, Керченский пролив, Чонгар, Ростов-на-Дону, обстрелы, Крымский мост, деоккупация
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