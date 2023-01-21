Чубаров назвал три основных объекта, удары по которым помогут ВСУ деоккупировать Крым

Чубаров: Возможно, и не понадобятся жесткие бои на территории Крыма Фото: krymr.com

"Сейчас нужно осознать, что мы должны исходить из того, что существуют определенные факторы, позволяющие России удерживать Крым под своим контролем. Например, Крымский мост через Керченский пролив, через который на полуостров перебрасываются военная техника и военнослужащие", – сказал он.

Вторым фактором глава Меджлиса назвал находящийся в Севастополе Черноморский флот РФ, "то есть корабли, из которых, кстати, обстреливается территория Украины".

"Третий [фактор] – коридор на суше: Чонгар [на админгранице Крыма с Херсонской областью], Мариуполь [Донецкой области], [российский] Ростов-на-Дону. То есть если нанести удары по этим трем основным объектам, то, возможно, и не понадобятся жесткие бои на территории Крыма", – объяснил Чубаров.