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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пригожин против Гордона, гибель министра МВД, США помогут атаковать Крым, ПВО на мавзолее. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителем ЦРУ США Уильямом Бернсом;
  • итогах переговоров союзников в формате "Рамштайн" и оружии, которое получит Украина;
  • трагической гибели руководства Министерства внутренних дел Украины во время крушения вертолета в Броварах;
  • том, будет ли Украина атаковать Крым;
  • борьбе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против YouTube и каналов журналиста Дмитрия Гордона;
  • том, зачем на крышах зданий в Москве россияне устанавливают системы ПВО, и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, война, Алеся Бацман, война России против Украины
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