Шустер: Западу важно быстро завершить войну в Украине. Думаю, Украине будет дано все

Шустер: Я думаю, что Украине будет дано, все чтобы Украина себя освободила и сохранила свою свободу, независимость, суверенитет. Думаю, что Западу сейчас это очень важно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я думаю, что украинское наступление – конечно, его ждут и Украине будут всячески помогать", – отметил Шустер.

Он рассказал, что в газете Китайской коммунистической партии China Daily на прошлой неделе вышла редакционная статья, где были озвучены тезисы, характерные для российской пропаганды – в частности о том, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был изгнан из страны "при поддержке США".

Также в статье изложены утверждения о том, что США "готовят будущий конфликт в [Азиатско-тихоокеанском] регионе, так как они сделали в Украине после отстранения от власти Виктор Януковича при поддержке США". Автор статьи обвинил США и Японию в сговоре, в Вашингтон – в намерении сделать Тайвань "очагом конфликта"

"Это редакционная статья. Совершенно путинская лексика. Вот как [президент РФ Владимир] Путин говорит "государственный переворот", "нелегитимная власть" и так далее. Вот то же здесь. Китайская компартия считает ровно так же. Дальше [...] они ведут паралель, что "произойдет у нас то же самое, что происходит сейчас в Украине". То есть "нас спровоцируют" – начнется война в Тайване, Соединенные Штаты будут наблюдать издалека, помогать, воевать будут совсем другие. Это их партийная риторика. Но если посмотреть просто на проблемы, перед которыми вдруг оказался весь коллективный Запад – и англосаксы и континентальная Европа – они огромные. От Украины до Тихого океана. Поэтому, конечно, завершить войну в Украине быстро – это важно. Я думаю, что Украине будет дано, все чтобы Украина себя освободила и сохранила свою свободу, независимость, суверенитет и так далее. Думаю, что Западу сейчас это очень важно. Потому что на двух фронтах – и Россия, и Китай – будет очень сложно. Поэтому я думаю, что этот фронт украинский надо закрывать. Чем быстрее тем лучше", – подчеркнул Шустер.

Ведущий высказал мнение, что НАТО не удастся не вступить в войну.

"Вот с моей точки зрения, все равно не получится не войти, потому что чего-то они натворят еще эти русские. Но войну в Украине точно надо заканчивать, точно надо заканчивать победой Украины, и точно заканчивать быстро. Это вот это понимание есть. Она не может длиться долго, потому что если начнется что-то в азиатско-тихоокеанском регионе – это будет уже... Это я не знаю, насколько потянет весь коллективный Запад такие две конфронтации", – продолжил он.

Шустер считает, что войну нужно завершить в течение 2023 года.

"Я думаю, что у руководства НАТО и руководства Украины там полностью совпадают мнения. Я думаю, что в этом году нам заканчивать. Тем более, что стратегическая инициатива у Украины, тем более, что украинская армия становится все более и более современной, что украинские военные уже проходят подготовку, они уже и они уже работают системно, то есть у них есть полная или почти полная координация между родами войска и коммуникации все, плюс то вооружение, которое получает Украина и которого нет в России. И вообще после опыта Второй мировой войны у них [у России] ничего нового не появилось. Вот и поэтому я думаю Украина может завершить этот конфликт. Если дать то, что Украине надо, Украина может завершить этот конфликт, а если еще немножко помочь физически – то вообще этот конфликт можно завершить очень быстро", – добавил ведущий.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube