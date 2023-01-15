Шустер о распаде РФ: Мы говорим о развале империи с ядерным оружием. Такого не было в истории

"Победа в этой войне – это не то, знаете, "дойти до Кремля, повесить украинский или европейский флаг, и все" – демократизируется Россия и жизнь станет светлой и многообещающей. Нет, империи так не разваливаются. Мы это знаем из истории", – сказал он.

Телеведущий отметил, что "империя не может развалиться только из-за войны, она разваливается из-за того, что центр перестает управлять периферией, перестает работать экономика, "низы не хотят, верхи не могут", разные".

"Мы можем посмотреть на историю Римской империи, можно посмотреть на историю Византии, мы можем посмотреть на историю Персии – это все империи, они распадаются, во-первых, не сразу, но главное – распадаются по разным причинам. И российская империя (именно настоящая империя, которая сейчас, мы понимаем, что Россия – это империя, это суперцентрализованная империя) – чтобы она развалилась, недостаточно военной победы, то есть освобождения всех территорий Украины и восстановление границ 1991 года недостаточно", – объяснил Шустер.

Он подчеркнул, что в истории с современной Россией есть нюанс – у нее есть ядерное оружие.

"Мы говорим о развале империи с ядерным оружием – такого не было в истории, это беспрецедентная ситуация, поэтому, как это будет происходить и как это может происходить, говорить очень трудно, реально трудно. Тем более что в России сегодня нет тех прогрессивных сил, которые несут свет, которые могут переубедить население России и доказать им все ошибки, которые были совершены, начиная с начала 1990-х, в конце концов, и понять, что Россия (если она желает процветать и жить как нормальная страна) должна идти путем совсем другим, абсолютно не имперским, и поэтому вот эта новая власть, которая могла бы теоретически согласиться, что ядерное оружие России не нужно... Но все это фантазии, это все вот такие разговоры. Как распадется российская империя с ядерными боеголовками, я ответить на это не могу", – отметил Шустер.

Он считает, что именно распад России – "единственная возможность Украине жить мирно поколение вперед" и не думать о том, что твой сосед внезапно может породить лидера вот такого, как сейчас и начать агрессию".

"Россия должна прекратить имперское существование, вот в этом я совершенно убежден", – заявил Шустер.

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