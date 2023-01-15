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Шустер о распаде РФ: Мы говорим о развале империи с ядерным оружием. Такого не было в истории

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Шустер: Распад России единственная возможность Украине жить мирно
Шустер: Распад России – единственная возможность Украине жить мирно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Для развала России недостаточно победить ее на поле боя в такой войне, какую сегодня ведет РФ против Украины. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Победа в этой войне – это не то, знаете, "дойти до Кремля, повесить украинский или европейский флаг, и все" – демократизируется Россия и жизнь станет светлой и многообещающей. Нет, империи так не разваливаются. Мы это знаем из истории", – сказал он.

Телеведущий отметил, что "империя не может развалиться только из-за войны, она разваливается из-за того, что центр перестает управлять периферией, перестает работать экономика, "низы не хотят, верхи не могут", разные".

"Мы можем посмотреть на историю Римской империи, можно посмотреть на историю Византии, мы можем посмотреть на историю Персии – это все империи, они распадаются, во-первых, не сразу, но главное – распадаются по разным причинам. И российская империя (именно настоящая империя, которая сейчас, мы понимаем, что Россия – это империя, это суперцентрализованная империя) – чтобы она развалилась, недостаточно военной победы, то есть освобождения всех территорий Украины и восстановление границ 1991 года недостаточно", – объяснил Шустер.

Он подчеркнул, что в истории с современной Россией есть нюанс – у нее есть ядерное оружие.

"Мы говорим о развале империи с ядерным оружием – такого не было в истории, это беспрецедентная ситуация, поэтому, как это будет происходить и как это может происходить, говорить очень трудно, реально трудно. Тем более что в России сегодня нет тех прогрессивных сил, которые несут свет, которые могут переубедить население России и доказать им все ошибки, которые были совершены, начиная с начала 1990-х, в конце концов, и понять, что Россия (если она желает процветать и жить как нормальная страна) должна идти путем совсем другим, абсолютно не имперским, и поэтому вот эта новая власть, которая могла бы теоретически согласиться, что ядерное оружие России не нужно... Но все это фантазии, это все вот такие разговоры. Как распадется российская империя с ядерными боеголовками, я ответить на это не могу", – отметил Шустер.

Он считает, что именно распад России – "единственная возможность Украине жить мирно поколение вперед" и не думать о том, что твой сосед внезапно может породить лидера вот такого, как сейчас и начать агрессию".

"Россия должна прекратить имперское существование, вот в этом я совершенно убежден", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

В декабре 2022 года в кабинете у начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова журналисты увидели карту России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, ядерное оружие, телеведущий, распад России
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