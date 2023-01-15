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Шустер: На конкурсе "Мисс Вселенная" россиянка вышла в наряде "Корона Российской империи". Это модель России, эту ментальность пойди сломай

 
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Шустер: Работая в Москве, я как-то на летучке сказал: "У вас интересная ментальность, вас корми не хлебом, а боеголовками". Россияне обиделись. Но отказ от империи это как уход от героина, это ломка. Через это надо пройти
Шустер: Работая в Москве, я как-то на летучке сказал: "У вас интересная ментальность, вас корми не хлебом, а боеголовками". Россияне обиделись. Но отказ от империи – это как уход от героина, это ломка. Через это надо пройти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Выбор россиянкой Анной Линниковой одного из нарядов для конкурса "Мисс Вселенная 2022" свидетельствует об имперском мышлении конкурсантки, чтобы избавиться от этой черты, россиянам нужны поколения. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Имперскость убирать очень сложно. Для этого нужны поколения. Вот просто поколения, которые... они постепенно отказываются от идеи, что империя – это есть какой-то рецепт благосостояния и благополучия. Империя не есть ответ на этот вопрос. Не есть. Но я вижу – я вам дам пример: вот проходит сейчас "Мисс Вселенная". И Россия туда допущена. Российская претендентка выходит в наряде под названием что-то вроде "Звезда империи"... "Корона империи". Вот. И кто-то там написал, что они там брали все эти образцы в музеях, все это так моделировали, чтобы это было похоже на что-то очень имперское, там я не знаю... Екатерина ІІ такие [наряды] не носила, она свои ноги не показывала. Но в принципе – да? Потом российская сторона все это опровергла: "Нет это абсолютно оригинальная модель [платья]". Но это имперская модель, вот это модель России. И вот эту ментальность – пойди ее сломай", – сказал ведущий. 

Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко вышла на сцену в наряде "Воин света", напомнил Шустер. 

"Это крылья и меч: абсолютно как архангел Михаил. Украина – правильно. Украина борется сейчас за свет. А Россия никак, никак, никак, никак не может отказаться вот от этого. У них вот это ощущение... Знаете, когда я  работал в Москве, там, когда рейтинги шли ниже, обсуждали какую тему? Вот мы в Украине все время обсуждали газ, в России почти никогда не обсуждали газ, потому что рейтинги – ноль, не интересует [россиян эта тема]. Но как только рейтинги идут вниз – [в РФ] тебе надо сразу обсуждать Сталина. Берешь тему Сталина и у тебя рейтинги вдруг раз – и растут.  Я в какой-то момент на летучке сказал (конечно, россияне на меня обиделись, я был все же иностранцем) – я сказал: "Слушайте, у вас интересная ментальность, вас корми не хлебом, а боеголовками. Пока у вас есть боеголовки, вы чувствуете себя людьми, а когда у вас нет хлеба – без этого вы можете как-то прожить". Вот пока они это не поймут, пока у них не произойдет эта революция в сознании, а это поколения, это не произойдет с одного дня на другой. [...] Отказ от империи – это как уход от героина, это ломка. Через это надо пройти", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. 

Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид". При этом Линникова во время совместного снимка попыталась встать рядом с Апанасенко, но та не позволила ей это сделать. 

Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, конкурс, Мисс Вселенная, героин, Виктория Апанасенко, россияне
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