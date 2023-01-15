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15 января, 2023
 
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Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"

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Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимало 84 конкурсантки
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимало 84 конкурсантки
Фото: missuniverse / Instagram

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022", финал которого проходил в Новом Орлеане (Луизиана, США) в ночь на 15 января, стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель, победительница конкурса "Мисс США 2022" Р'Бонни Нолу Габриэль. Об этом 15 января сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.

В тройку лидеров вошли также представительницы Доминиканской Республики и Венесуэлы Андреина Мартинес  и Аманда Дудамель. Украинка Виктория Апанасенко не попала в полуфинал. 

Представительницы США в седьмой раз становятся победительницами этого конкурса.

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимало 84 конкурсантки, включая представительницу страны-агрессора РФ Анну Линникову. Ее участие в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид". При этом Линникова во время совместного снимка попыталась встать рядом с Апанасенко, но та не позволила ей это сделать. 

Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Накануне финала, 12 января многие российские СМИ, включая пропагандистский сайт "Кp.ru", писали, что Линникова вышла в финал конкурса. На самом деле имена 16 финалисток были объявлены непосредственно перед оглашением имени победительницы. По итогам конкурса россиянка не попала в топ-16. 

С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.

Теги: США, конкурс, Мисс Вселенная, скандал, Виктория Апанасенко
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