Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"

В тройку лидеров вошли также представительницы Доминиканской Республики и Венесуэлы Андреина Мартинес и Аманда Дудамель. Украинка Виктория Апанасенко не попала в полуфинал.

Представительницы США в седьмой раз становятся победительницами этого конкурса.

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