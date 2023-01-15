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15 января, 2023
 
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"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сети тиражируют изображение Линниковой на фоне разрушенных оккупантами мирных украинских городов
В сети тиражируют изображение Линниковой на фоне разрушенных оккупантами мирных украинских городов
Фото: Hodoschechka / Twitter

Пользователи сети призвали представительницу страны-агрессора РФ на 71-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Анну Линникову сказать правду о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Свои комментарии они оставили под ее последней публикацией в социальной сети Instagram, которая правительством РФ была названа запрещенной.

"Аня, очень жаль, что вам не хватило смелости сказать правду со сцены. Вы представляете страну-террориста. Тут пишут о злых людях, хочу сказать, что я очень добрый. И желаю вам добра. И ума. И смелости и порядочности. Пока этого всего у вас нет. Но, возможно, когда-то появится",  написал Линниковой украинский ведущий Анатолий Анатолич.

"Мисс Дно! Унитаз не забудь стащить из США", – отреагировали на пост пользователи сети.

"Если уже представляешь свою страну, то при случае скажи: "Россия – страна-террорист!". Иначе нет смысла твоего пребывания на конкурсе", – призвали Линникову.

"А зачем вы поехали в США, недружественную для России страну? Или вы не патриот своей родины?" – недоумевают в сети.

"Россия – страна-террорист, позор тем, кто допустил убийц к участию в конкурсе", – возмутились в комментариях.

Ранее возмущенные присутствием россиянки на конкурсе красоты зрители раскритиковали организаторов шоу на их официальной странице в Twitter. В комментариях они публиковали изображение Линниковой на фоне разрушенных оккупантами мирных украинских городов.

Контекст:

В 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимает участие 84 конкурсантки. Появление представительницы РФ в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".

По словам представительницы Украины Виктории Апанасенко они с делегацией пытались отстранить россиянку от участия в проекте, но организаторы не смогли этого сделать. "Мы очень много работы провели по этому поводу, но ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Украинка призналась, что Линникова несколько раз пыталась сделать с ней селфи, выполняя задание своего оргкомитета, но у нее ничего не вышло.

С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.

Теги: Мисс Вселенная, война России против Украины, Анна Линникова
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