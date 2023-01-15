"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"

"Аня, очень жаль, что вам не хватило смелости сказать правду со сцены. Вы представляете страну-террориста. Тут пишут о злых людях, хочу сказать, что я очень добрый. И желаю вам добра. И ума. И смелости и порядочности. Пока этого всего у вас нет. Но, возможно, когда-то появится", – написал Линниковой украинский ведущий Анатолий Анатолич.

"Мисс Дно! Унитаз не забудь стащить из США", – отреагировали на пост пользователи сети.

"Если уже представляешь свою страну, то при случае скажи: "Россия – страна-террорист!". Иначе нет смысла твоего пребывания на конкурсе", – призвали Линникову.

"А зачем вы поехали в США, недружественную для России страну? Или вы не патриот своей родины?" – недоумевают в сети.

"Россия – страна-террорист, позор тем, кто допустил убийц к участию в конкурсе", – возмутились в комментариях.

Ранее возмущенные присутствием россиянки на конкурсе красоты зрители раскритиковали организаторов шоу на их официальной странице в Twitter. В комментариях они публиковали изображение Линниковой на фоне разрушенных оккупантами мирных украинских городов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Линникова Анна Miss Russia 2022 * (@anna__linnikova)