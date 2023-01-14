Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию

По словам Апанасенко, украинская делегация пыталась отстранить россиянку от участия в проекте, но организаторы не смогли этого сделать.
"Мы очень много работы провели по этому поводу, но ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.
Она также прокомментировала попытку россиянки встать рядом с ней для совместного фото.
"Она получила задание от ее оргкомитета, что должна сделать со мной селфи-фотографию. И она это пыталась сделать не впервые. У меня к ней есть только один вопрос и пока что на него нет ответа – поддерживает ли она политику своего президента [Владимира] Путина, который начал войну в Украине, или нет", – сказала Апанасенко.
Украинка призналась, что российская сторона уже несколько раз предлагала ей сделать "дружеское фото".
В 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимает участие 84 конкурсантки. Появление представительницы РФ в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".
Финал конкурса состоится в ночь на 15 января в Новом Орлеане (Луизиана, США).
С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.