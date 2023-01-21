У переселившихся в оккупированный Крым россиян нет другого выхода, кроме как покинуть полуостров – Чубаров

"Те люди, которые поселились в Крыму в тот момент, когда украинское государство де-факто не осуществляло контроль, опирались на правила и законы, установленные вопреки международному праву страной-оккупантом. Поэтому у них нет другого варианта, кроме того, чтобы покинуть территорию полуострова", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что Крым является оккупированной территорией и, "согласно украинскому законодательству, все действия, которые там происходят вопреки законодательству нашего государства, юридически ничтожны".

"Но ситуации бывают разные. Например, девушка-гражданка России вышла замуж за местного мужчину в Крыму и вроде бы она имеет право выйти замуж и переехать к своему мужу, но она это сделала незаконно. Ведь заключение о браке было осуществлено не в соответствии с украинским законодательством. Действительно, она имела право на брак, но это должно быть оформлено по украинским законам. Поэтому этот человек тоже должен уехать из Крыма", – объяснил Чубаров.

По его словам, "уже после того она может вернуться в Украину и объяснить сложившуюся ситуацию и попросить разрешение на въезд, несмотря на то, что когда-то она въехала туда незаконно".