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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Казнь Соловьева, супероружие от США, русские убегают из Крыма, чего Путин хочет от Лукашенко. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • перспективе освобождения Крыма,
  • поддержке США и возможных поставках зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину,
  • как президент РФ Владимир Путин заказал главе Чечни Рамзану Кадырову убийство президента Украины Владимира Зеленского,
  • перепалке российского пропагандиста Владимира Соловьева и террориста Игоря Гиркина, 
  • чего ждать от визита Путина к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Киев, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Александр Лукашенко, Рамзан Кадыров, война, террористы, российская пропаганда, Игорь Гиркин, Владимир Соловьев, Владимир Зеленский, трансляция, журналисты, российская агрессия, война России против Украины, интервью, ПРО Patriot, Василий Голованов
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