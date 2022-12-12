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12 декабря, 2022
 
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"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым

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Гордон опубликовал видео позорного выступления российского певца
Гордон опубликовал видео позорного выступления российского певца
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 12 декабря разместил ролик, снятый во время одного из выступлений российского певца Филиппа Киркорова.

"Жуткий конфуз. Киркоров никогда не поет под фонограмму", – с сарказмом отметил Гордон.

На видео Киркоров, переодеваясь на сцене, не успел вовремя взять микрофон из рук одной из своих танцовщиц.

"Страшно представить, что было потом с этой девушкой". Киркоров опозорился из-за пения под фонограмму", – такая подпись сопровождает ролик.

Контекст:

26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, концерт, Филипп Киркоров, журналисты, певец, конфуз
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