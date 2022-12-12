"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым

"Жуткий конфуз. Киркоров никогда не поет под фонограмму", – с сарказмом отметил Гордон.
На видео Киркоров, переодеваясь на сцене, не успел вовремя взять микрофон из рук одной из своих танцовщиц.
"Страшно представить, что было потом с этой девушкой". Киркоров опозорился из-за пения под фонограмму", – такая подпись сопровождает ролик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.