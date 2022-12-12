"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым

"Жуткий конфуз. Киркоров никогда не поет под фонограмму", – с сарказмом отметил Гордон.

На видео Киркоров, переодеваясь на сцене, не успел вовремя взять микрофон из рук одной из своих танцовщиц.

"Страшно представить, что было потом с этой девушкой". Киркоров опозорился из-за пения под фонограмму", – такая подпись сопровождает ролик.