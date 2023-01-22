На запорожском направлении пока нет наступления, но россияне собрали там определенные силы – ВСУ

"Сказать, что это какое-то большое наступление, невозможно. Это маленькие группы, плюс-минус до 10 человек, которыми враг пытается проверить на прочность нашу оборону. В случае, если бы это удалось, возможно, на отдельных участках он улучшил бы свое тактическое положение", – сказал Ерин.
Все попытки россиян, по его словам, завершились тем, что они были обнаружены, частично обезврежены и вынуждены отступать.
На данном этапе, считает Ерин, оккупанты на запорожском направлении пытаются только улучшить тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны.
В то же время, по его словам, исключать более активные действия на этом направлении в дальнейшем нельзя.
"Враг собрал определенные силы. Это не полноценная ударная группировка. Но вместе с тем на определенных участках, направлениях враг может совершать какие-либо более активные действия", – сказал спикер.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута Донецкой области и возле Кременной Луганской области.
20-го и 21 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.