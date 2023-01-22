На запорожском направлении пока нет наступления, но россияне собрали там определенные силы – ВСУ

По словам Ерина, на запорожском направлении враг пытается проверить на прочность украинскую оборону Фото: armyinform.com.ua

"Сказать, что это какое-то большое наступление, невозможно. Это маленькие группы, плюс-минус до 10 человек, которыми враг пытается проверить на прочность нашу оборону. В случае, если бы это удалось, возможно, на отдельных участках он улучшил бы свое тактическое положение", – сказал Ерин.

Все попытки россиян, по его словам, завершились тем, что они были обнаружены, частично обезврежены и вынуждены отступать.

На данном этапе, считает Ерин, оккупанты на запорожском направлении пытаются только улучшить тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны.

В то же время, по его словам, исключать более активные действия на этом направлении в дальнейшем нельзя.

"Враг собрал определенные силы. Это не полноценная ударная группировка. Но вместе с тем на определенных участках, направлениях враг может совершать какие-либо более активные действия", – сказал спикер.