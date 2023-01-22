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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На запорожском направлении пока нет наступления, но россияне собрали там определенные силы – ВСУ

По словам Ерина, на запорожском направлении враг пытается проверить на прочность украинскую оборону
По словам Ерина, на запорожском направлении враг пытается проверить на прочность украинскую оборону
Фото: armyinform.com.ua

Активность россиян на запорожском направлении пока нельзя назвать "большим наступлением" – они отправляют малые группы до 10 человек и пытаются занять более выгодные позиции. Об этом в эфире телемарафона, который транслирует ICTV, сообщил 21 января глава объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Евгений Ерин.

"Сказать, что это какое-то большое наступление, невозможно. Это маленькие группы, плюс-минус до 10 человек, которыми враг пытается проверить на прочность нашу оборону. В случае, если бы это удалось, возможно, на отдельных участках он улучшил бы свое тактическое положение", – сказал Ерин.

Все попытки россиян, по его словам, завершились тем, что они были обнаружены, частично обезврежены и вынуждены отступать.

На данном этапе, считает Ерин, оккупанты на запорожском направлении пытаются только улучшить тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны. 

В то же время, по его словам, исключать более активные действия на этом направлении в дальнейшем нельзя.

"Враг собрал определенные силы. Это не полноценная ударная группировка. Но вместе с тем на определенных участках, направлениях враг может совершать какие-либо более активные действия", – сказал спикер.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

20-го и 21 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.

Теги: Запорожская область, наступление, война России против Украины, Евгений Ерин
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