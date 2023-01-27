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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маловероятно, что РФ смогла добиться больших успехов возле Угледара и Орехова – британская разведка

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

Россияне распространяют информацию о якобы продвижении в районе Орехова Запорожской области и Угледара Донецкой области, но маловероятно, что войска РФ добились там значительных успехов. Об этом сообщило 27 января в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в 100 км восточнее, в Донецкой области, возле Угледара. Российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов", – говорится в сообщении.

По информации разведки, "существует реальная вероятность" того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что "российская операция продолжается".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

20 января 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты ведут наступательные действия на запорожском направлении. При этом самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

26 января журналист Юрий Бутусов и экс-нардеп Игорь Луценко, который сейчас служит в 72-й отдельной механизированной бригаде, заявили, что оккупанты начали штурм Угледара.

27 января в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные отразили атаку оккупантов в районе Угледара.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, Запорожская область, война России против Украины, Угледар, Орехов
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