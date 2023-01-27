Маловероятно, что РФ смогла добиться больших успехов возле Угледара и Орехова – британская разведка

"Последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в 100 км восточнее, в Донецкой области, возле Угледара. Российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов", – говорится в сообщении.
По информации разведки, "существует реальная вероятность" того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что "российская операция продолжается".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 27, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/LdZbHoKpBo
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
20 января 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты ведут наступательные действия на запорожском направлении. При этом самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.
26 января журналист Юрий Бутусов и экс-нардеп Игорь Луценко, который сейчас служит в 72-й отдельной механизированной бригаде, заявили, что оккупанты начали штурм Угледара.
27 января в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные отразили атаку оккупантов в районе Угледара.