ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов: Российские войска начали штурм Угледара. Битва будет определять весь ход войны на юге Украины в 2023 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск, рассказал Бутусов
Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск, рассказал Бутусов
Скриншот: Ganka Garna / Facebook

Российские оккупанты начали наступление на Угледар Донецкой области.

Об этом 26 января в Telegram сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Российские войска начали штурм Угледара. Угледар для РФ имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развертывания будущего украинского наступления на Крымский коридор", – написал он.

По словам Бутусова, возможный захват Угледара "значительно улучшит стратегическое положение российской армии на Донбассе" и "позволит углубить оборону".

"Цель российского командования в кампании 2023 года – захватить весь Донбасс или отодвинуть нашу армию от Крымского коридора. Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск – бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов", – рассказал главред "Цензор.НЕТ".

Для Украины успешная оборона Угледара – это "задача максимальных потерь российским элитным бригадам", продолжил Бутусов.

"Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в российских медиа поднялась тогда волна, что российские морпехи разбиты, – отметил главред "Цензор.НЕТ". – Угледар является удобным рубежом обороны, он на высотах, враг наступает из низины, есть возможности нанести ему новое поражение".

По мнению Бутусова, битва за Угледар "будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году".

О том, что оккупанты штурмуют Угледар, также проинформировал в Facebook экс-нардеп, военный Игорь Луценко.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid038Bj1PJrmBfg2kXe8FFB42LgrNfhM9gCqkDfmo9wFMbwgQwHdphbubHHbXavGXhWyl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

25 января в Донецкой ОВА сообщили, что российские войска интенсивно обстреливают Угледар.

Теги: Россия, Украина, Игорь Луценко, Донецкая область, захват, штурм, Юрий Бутусов, оборона, обстрелы, наступление, война России против Украины, Угледар, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87685)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58801)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (54893)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (25944)
5
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (25095)
6
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (24530)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (17727)
8
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (16029)
 
 
 
 