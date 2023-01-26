Бутусов: Российские войска начали штурм Угледара. Битва будет определять весь ход войны на юге Украины в 2023 году

Об этом 26 января в Telegram сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Российские войска начали штурм Угледара. Угледар для РФ имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развертывания будущего украинского наступления на Крымский коридор", – написал он.

По словам Бутусова, возможный захват Угледара "значительно улучшит стратегическое положение российской армии на Донбассе" и "позволит углубить оборону".

"Цель российского командования в кампании 2023 года – захватить весь Донбасс или отодвинуть нашу армию от Крымского коридора. Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск – бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов", – рассказал главред "Цензор.НЕТ".

Для Украины успешная оборона Угледара – это "задача максимальных потерь российским элитным бригадам", продолжил Бутусов.

"Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в российских медиа поднялась тогда волна, что российские морпехи разбиты, – отметил главред "Цензор.НЕТ". – Угледар является удобным рубежом обороны, он на высотах, враг наступает из низины, есть возможности нанести ему новое поражение".

По мнению Бутусова, битва за Угледар "будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году".

О том, что оккупанты штурмуют Угледар, также проинформировал в Facebook экс-нардеп, военный Игорь Луценко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)