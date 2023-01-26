В районе Бахмута оккупанты теряют каждый день батальон убитыми – Череватый

Череватый заявил о продолжающихся попытках оккупантов совершить прорыв на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях Фото: Сергій Череватий / Facebook

"Только за минувшие сутки – 25 января – по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам", – сказал Череватый.

Он добавил, что российские оккупанты по-прежнему пытаются совершить прорыв на бахмутском, авдеевском и лиманском направлении. Только на бахмутском участке фронта, указал представитель ВСУ, произошло 199 обстрелов и 35 боевых столкновений за сутки, однако ВСУ не позволили россиянам добиться успеха.

"В направлении Марьинки, Угледара, Павловки [Донецкой области] враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов в сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными", – добавил он.

По словам спикера, военно-политическое руководство страны-оккупанта преследует цель, достижение которой можно преподнести в России как определенный успех – полную оккупацию Луганской и Донецкой областей.

В случае выхода на административные границы областей россияне смогли бы представить это как выполнение промежуточных целей так называемой спецоперации, считает Череватый.

"Поэтому, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск, Покровск [Донецкой области], им важно прорвать нашу оборону в районе Бахмута и Угледара", – пояснил он.

В то же время, подчеркнул спикер, оккупанты уже два месяца не могут прорвать оборону на указанных направлениях. При этом Череватый признал, что "враг очень удачно вел информационные операции с целью чтобы внести смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе".