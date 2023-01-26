В районе Бахмута оккупанты теряют каждый день батальон убитыми – Череватый

"Только за минувшие сутки – 25 января – по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам", – сказал Череватый.
Он добавил, что российские оккупанты по-прежнему пытаются совершить прорыв на бахмутском, авдеевском и лиманском направлении. Только на бахмутском участке фронта, указал представитель ВСУ, произошло 199 обстрелов и 35 боевых столкновений за сутки, однако ВСУ не позволили россиянам добиться успеха.
"В направлении Марьинки, Угледара, Павловки [Донецкой области] враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов в сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными", – добавил он.
По словам спикера, военно-политическое руководство страны-оккупанта преследует цель, достижение которой можно преподнести в России как определенный успех – полную оккупацию Луганской и Донецкой областей.
В случае выхода на административные границы областей россияне смогли бы представить это как выполнение промежуточных целей так называемой спецоперации, считает Череватый.
"Поэтому, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск, Покровск [Донецкой области], им важно прорвать нашу оборону в районе Бахмута и Угледара", – пояснил он.
В то же время, подчеркнул спикер, оккупанты уже два месяца не могут прорвать оборону на указанных направлениях. При этом Череватый признал, что "враг очень удачно вел информационные операции с целью чтобы внести смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе".
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.
24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях". 25 января Череватый официально признал, что украинские защитники покинули Соледар. В то же время, как заявили 25 января в Генштабе ВСУ, "вопрос выхода из Бахмута не стоит".
Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.