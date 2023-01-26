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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: В течение двух-трех месяцев, пока украинских военных будут обучать использовать новую технику, Путин будет бросать свой единственный ресурс – мобиков – на Донбассе

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Пионтковский: Единственное, что мне представляется наиболее вероятным, как и большинству военных экспертов, попытка взять Бахмут. Но это под большим вопросом
Пионтковский: Единственное, что мне представляется наиболее вероятным, как и большинству военных экспертов, – попытка взять Бахмут. Но это под большим вопросом
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что Россия может попытаться использовать ближайшие два-три месяца и наступать на Донбассе. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Россия готовится использовать оставшиеся в ее распоряжении два, может быть, три месяца перед реализацией того пакета вооружений, на которые Запад в конце концов пошел после долгих колебаний. Она будет использовать свой неограниченный ресурс, неограниченное количество мобиков, которыми надо будет закидывать. Видимо, так же, как в Соледаре, будет пытаться... Единственное, что мне представляется наиболее вероятным, как и большинству военных экспертов, – попытка взять Бахмут. Но там возникают Славянск и Краматорск – еще более грозные оборонительные сооружения. Есть вся перспектива у российской армии завязнуть там в наступательных боях. Если удастся еще взять Бахмут, что под большим вопросом", – сказал Пионтковский. 

Он отметил, что доставка вооружения и техники, о которой союзники Украины объявили в последние дни, "обучение украинского персонала – все это потребует, видимо, два-три месяца". 

"Ну вот в этом месяце единственный ресурс свой – мобиков – Путин будет бросать, видимо, все-таки на Донбассе", – добавил Пионтковский. 

Он также сказал, что в последнее время "самая популярная страшилка – о том, что какое-то страшное наступление пойдет из Беларуси на Киев и на Луцк – Ровно, чтобы "перерезать" поставки оружия".

"Все объективные данные показывают, что Россия к этому не готовится. Наоборот. И вооружение, и те мобики, которых готовили на белорусских полигонах, переправляются на Донбасс. И потом: если эта атака на Киев не прошла в марте, как она может пройти сегодня, когда украинская армия и лучше подготовлена, и лучше вооружена? Что касается наступления через болото и через лес в районе польской границы – это вообще полный абсурд", – заявил публицист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Славянск, вооружение, Краматорск, Соледар, Андрей Пионтковский, наступление, война России против Украины, Бахмут
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