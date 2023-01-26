"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео

"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все остальные города и села, – не просто герои, а люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом вместе с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым и возвращается победителем к своей семье. А победа точно за нами! Слава Украине! Героям слава!" – сказал Вакарчук.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях".

Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.