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26 января, 2023
 
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"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео

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Вакарчук: Герои, которые защищают Бахмут и все остальные города и села, не просто герои, а люди, которые уже вошли в историю
Вакарчук: Герои, которые защищают Бахмут и все остальные города и села, –  не просто герои, а люди, которые уже вошли в историю
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 26 января разместил в Facebook видео, которое записал во время приезда в Бахмут Донецкой области.

"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все остальные города и села, –  не просто герои, а люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом вместе с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым и возвращается победителем к своей семье. А победа точно за нами! Слава Украине! Героям слава!" – сказал Вакарчук.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/videos/757728395948593/

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях".

Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Святослав Вакарчук, война России против Украины, Бахмут
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