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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нанесли агрессору потери, сравнимые с потерями РФ в двух чеченских войнах". В ВСУ подтвердили отход из Соледара

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ВСУ выровняли линию фронта в районе Соледара, отметил Череватый
ВСУ выровняли линию фронта в районе Соледара, отметил Череватый
Фото: EPA

Украинские военные после длительных боев вышли из Соледара в Донецкой области. Об этом 25 января сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии "Суспільному".

По его словам, решение принято после выполнения поставленных задач и для сохранения жизни личного состава ВСУ.

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально сил [оккупантов], в первую очередь – живую силу, истощили врага", – сказал Череватый.

В комментарии "BBC News Україна" спикер отметил, что украинские военные нанесли противнику "огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах".

Он отметил, что ВСУ выровняли линию фронта и отошли без окружения и взятия в плен украинских военных.

"Это война. Каждый военачальник [действует] с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, какую разрешает себе наш враг – просто бросать бойцов на смерть. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально вымотать врага", – добавил спикер.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

С конца декабря российские войска пытаются захватить Соледар. 9 января Минобороны Украины сообщили, что оккупанты изменили тактику и начали мощный штурм.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию. Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои.

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

Теги: Донецкая область, Соледар, ВСУ, война России против Украины, Сергей Череватый
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