"Нанесли агрессору потери, сравнимые с потерями РФ в двух чеченских войнах". В ВСУ подтвердили отход из Соледара

По его словам, решение принято после выполнения поставленных задач и для сохранения жизни личного состава ВСУ.
"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально сил [оккупантов], в первую очередь – живую силу, истощили врага", – сказал Череватый.
В комментарии "BBC News Україна" спикер отметил, что украинские военные нанесли противнику "огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах".
Он отметил, что ВСУ выровняли линию фронта и отошли без окружения и взятия в плен украинских военных.
"Это война. Каждый военачальник [действует] с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, какую разрешает себе наш враг – просто бросать бойцов на смерть. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально вымотать врага", – добавил спикер.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
С конца декабря российские войска пытаются захватить Соледар. 9 января Минобороны Украины сообщили, что оккупанты изменили тактику и начали мощный штурм.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию. Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в последние дни продолжаются интенсивные бои.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.