"Нанесли агрессору потери, сравнимые с потерями РФ в двух чеченских войнах". В ВСУ подтвердили отход из Соледара

По его словам, решение принято после выполнения поставленных задач и для сохранения жизни личного состава ВСУ.

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально сил [оккупантов], в первую очередь – живую силу, истощили врага", – сказал Череватый.

В комментарии "BBC News Україна" спикер отметил, что украинские военные нанесли противнику "огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах".

Он отметил, что ВСУ выровняли линию фронта и отошли без окружения и взятия в плен украинских военных.

"Это война. Каждый военачальник [действует] с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, какую разрешает себе наш враг – просто бросать бойцов на смерть. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально вымотать врага", – добавил спикер.