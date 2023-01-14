В ВСУ опубликовали доказательства украинского присутствия в Соледаре. Видео

На кадрах видна промзона, где, вероятно, идут бои, и на одной из охранных вышек установлен государственный флаг Украины. Слышен звук канонады.

"Западная часть Соледара. 14 января, время – 11.19. Слава Украине!" – говорит боец, снимающий видео.

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.

"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 января в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.